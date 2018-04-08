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Пэрис Джексон отметила свой двадцатый день рождения
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Пэрис Джексон отметила свой двадцатый день рождения 

Журнал ОК! 1 час назад
Пэрис Джексон старается как можно чаще эпотировать публику. Например, недавно она появилась на презентации новой коллекции H&M в откровенном наряде.
6 апреля дочь короля поп-музыки отмечала свой двадцатый день прждения. На празднование были приглашены многие звездные гости, среди которых был ее брат Принс Джексон, давний друг Ли Дэниелс и менеджер Том Хэмилтон. Несмотря на большое количество приглашенных, по фотографиям можно заметить, что Пэрис уделяет отдельное внимание певцу Крису Брауну — на многих из них заметно, как давние знакомые хорошо проводят время вместе, улыбаются и обнимаются.
Фотография: Instagram.com  Напомним, что в январе 2017 Пэрис Рассталась с Майклом Снодди и больше не афишировала свою личную жизнь. Что касается Криса Брауна, он известен своим романом с певицей Рианной, который завершился еще в 2009 году, после того как Крис избил ее. Также известно, что у него есть маленькая дочь от модели Ниа Санчес.
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