Пэрис Джексон отметила свой двадцатый день рождения

Пэрис Джексон старается как можно чаще эпотировать публику. Например, недавно она появилась на презентации новой коллекции H&M в откровенном наряде.

6 апреля дочь короля поп-музыки отмечала свой двадцатый день прждения. На празднование были приглашены многие звездные гости, среди которых был ее брат Принс Джексон, давний друг Ли Дэниелс и менеджер Том Хэмилтон. Несмотря на большое количество приглашенных, по фотографиям можно заметить, что Пэрис уделяет отдельное внимание певцу Крису Брауну — на многих из них заметно, как давние знакомые хорошо проводят время вместе, улыбаются и обнимаются.

Фотография: Instagram.com Напомним, что в январе 2017 Пэрис Рассталась с Майклом Снодди и больше не афишировала свою личную жизнь. Что касается Криса Брауна, он известен своим романом с певицей Рианной, который завершился еще в 2009 году, после того как Крис избил ее. Также известно, что у него есть маленькая дочь от модели Ниа Санчес.