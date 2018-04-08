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Кортни Кардашьян и Юнес Бенджим проводят время на Багамах
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Кортни Кардашьян и Юнес Бенджим проводят время на Багамах 

Журнал ОК! 2 часа назад
Котни Кардашьян и ее возлюбленный — модель Юнес Бенджим отправились на Багамы. По словам инсайдера, пара отдыхала в приватной вилле, которая находится в самом шикарном отеле курорта, у них также были личный бассейн и шеф-повар. Источник также рассказал, что они постоянно проводили время вместе: ходили на массаж, играли в гольф на берегу океана и катались на велосипедах.
«Они выглядели мило и влюбленно, как молодожены в медовый месяц. Они постоянно держались за руки и улыбались. Я уверен, что это был один из самых романтичных отпусков в их жизни», — добавил инсайдер.
Роман Кортни и Юнеса длится уже почти год и они часто проводят совместные путешествия. Так, за последние 11 месяцев они посетили Канны, Сан-Тропе, Каир, Мехико, Париж и многие другие города.
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