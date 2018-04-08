Кортни Кардашьян и Юнес Бенджим проводят время на Багамах

Котни Кардашьян и ее возлюбленный — модель Юнес Бенджим отправились на Багамы. По словам инсайдера, пара отдыхала в приватной вилле, которая находится в самом шикарном отеле курорта, у них также были личный бассейн и шеф-повар. Источник также рассказал, что они постоянно проводили время вместе: ходили на массаж, играли в гольф на берегу океана и катались на велосипедах.

«Они выглядели мило и влюбленно, как молодожены в медовый месяц. Они постоянно держались за руки и улыбались. Я уверен, что это был один из самых романтичных отпусков в их жизни», — добавил инсайдер.

Роман Кортни и Юнеса длится уже почти год и они часто проводят совместные путешествия. Так, за последние 11 месяцев они посетили Канны, Сан-Тропе, Каир, Мехико, Париж и многие другие города.