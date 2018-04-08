Герой «Холостяка» Егор Крид отказался сразу от двух девушек

Пока сердце звезды Black Star не удалось растопить.

Пожалуй, новый сезон «Холостяка» на ТНТ можно назвать самым драматическим. Если в прошлые разы главные герои подолгу думали, кого же лишить розы и посадить в черный автомобиль, то Егор Крид решительно отправляет участниц домой. В очередной раз холостяк не вручил розу сразу двум девушкам.

Проект покинули одни из самых ярких участниц — модель-альбинос Алиса Лисс и Николь Сахтариди. И снова из-за своей неискренности.

Николь холостяк пригласил на свидание в церковь. Буквально в первые минуты девушка расплакалась. Напомним, именно она рассказала Егору, что другая участница переспала с членом съемочной группы. Но оказалось, что и у Николь есть своя тайна: мужчина за проектом. Причем секрет Егору также раскрыла другая участница — Алиса. Правда, Николь пыталась убедить Егора, что чувств к бывшему бойфренду у нее не осталось. Перед церемонией роз Егор пригласил обеих девушек на разговор и устроил очную ставку. После этого холостяк принял решение попрощаться с обеими девушками. «Я не хочу, чтобы люди здесь мне врали. Все тайное должно стать явным. Это все похоже на сценарий сериала, фильма. Только вот актеров тут нет».

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1 Апр 2018 в 12:23 PDT Напомним, Егор Крид решился найти для себя невесту на самом романтичном шоу страны — «Холостяк». Правда, пришлось столкнуться со сложностями — например, одна из участниц влюбилась в оператора и переспала с ним. Егору об этом рассказала другая участница. Певец попросил девушку признаться, но она только заплакала.

Сейчас на проекте осталось девять девушек. Зрители шоу уже делают ставки — большинство уверены, что в финале окажутся Даша Клюкина и Вика Короткова. И это несмотря на то, что девушка замужем — она еще не успела развестись с бывшим мужем.

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