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Герой «Холостяка» Егор Крид отказался сразу от двух девушек
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Герой «Холостяка» Егор Крид отказался сразу от двух девушек 

WDay.ru 30 минут назад
Фото: WDay.ru
Пока сердце звезды Black Star не удалось растопить.
Пожалуй, новый сезон «Холостяка» на ТНТ можно назвать самым драматическим. Если в прошлые разы главные герои подолгу думали, кого же лишить розы и посадить в черный автомобиль, то Егор Крид решительно отправляет участниц домой. В очередной раз холостяк не вручил розу сразу двум девушкам.
Проект покинули одни из самых ярких участниц — модель-альбинос Алиса Лисс и Николь Сахтариди. И снова из-за своей неискренности.
Николь холостяк пригласил на свидание в церковь. Буквально в первые минуты девушка расплакалась. Напомним, именно она рассказала Егору, что другая участница переспала с членом съемочной группы. Но оказалось, что и у Николь есть своя тайна: мужчина за проектом. Причем секрет Егору также раскрыла другая участница — Алиса. Правда, Николь пыталась убедить Егора, что чувств к бывшему бойфренду у нее не осталось. Перед церемонией роз Егор пригласил обеих девушек на разговор и устроил очную ставку. После этого холостяк принял решение попрощаться с обеими девушками. «Я не хочу, чтобы люди здесь мне врали. Все тайное должно стать явным. Это все похоже на сценарий сериала, фильма. Только вот актеров тут нет».
Публикация от Егор Крид (@egorkreed)
1 Апр 2018 в 12:23 PDT  Напомним, Егор Крид решился найти для себя невесту на самом романтичном шоу страны — «Холостяк». Правда, пришлось столкнуться со сложностями — например, одна из участниц влюбилась в оператора и переспала с ним. Егору об этом рассказала другая участница. Певец попросил девушку признаться, но она только заплакала.
Сейчас на проекте осталось девять девушек. Зрители шоу уже делают ставки — большинство уверены, что в финале окажутся Даша Клюкина и Вика Короткова. И это несмотря на то, что девушка замужем — она еще не успела развестись с бывшим мужем.
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