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После развода Тоби Магуайр закрутил роман с моделью
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После развода Тоби Магуайр закрутил роман с моделью 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Есть ли личная жизнь после многолетнего брака? Тоби Магуайр доказывает, что еще какая. После 9 лет супружеской жизни актер закрутил роман с моделью по имени Татьяна Дитеман, хотя, как сообщают СМИ, развод с Дженнифер Мейер он еще не оформил. Еще в марте Магуайра заметили на прогулках с неизвестной девушкой, однако актер не давал каких-либо комментариев относительно свой личной жизни. На прошлой неделе парочку вновь заметили сначала в Нью-Йорке, а затем и в Лос-Анджелесе, и СМИ наконец удалось узнать, с кем голливудский актер теперь встречается. Загадочной спутницей Тоби оказалась Татьяна Дитеман, модель и начинающая певица. Отношения Магуайра и Дитеман только набирают обороты, поскольку о своих чувствах актер пока не распространяется, а много свободного времени все еще проводит со своей бывшей женой и их детьми. Похоже, что Дженнифер и Тоби действительно смогли сохранить приятельские отношения, о которых после расставания говорит каждая пара.
попкорнnews
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