Анна Семенович провела праздничные дни в Венеции

Телеведущая Анна Семенович решила провести православные праздники за границей, она отправилась в одно из своих самых любимых мест на земле — в Венецию. Однако женщина сумела и там отметить Пасху.

В пятницу Анна Семенович уже была в Венеции, она призналась, что именно в этом городе чувствует себя особенно счастливой. И, на удивление поклонников, именно Венецию она назвала самым романтичным местом в мире. В Благовещение Анна проснулась с хорошим настроением, завтракая на террасе своего номера и купаясь в лучах солнца.

Анна поздравила поклонников и отправилась смотреть город, не забыв и про традиции своего народа. В Венеции женщина нашла несколько православных храмов, помолилась там и поставила свечки. Судя по тому, что на Пасху у Анны были и кулич, и яйца, она, возможно, их даже освятила. Ведь поздно вечером женщина отправилась на службу в церковь.

Поклонники восхитились своей любимой артисткой, но некоторые все же не поняли, почему в такой праздник нельзя было остаться в Москве. «Аня, какой ты позитивный человечек!» «Какая вы красивая. Пейзаж на фоне вас даже не смотрится» «Хватит по европам шариться. Родина мать зовёт» «Молодец, конечно, что не забыла про праздник, но это все же домашний, семейный день»

Поклонники пожелали также Анне поскорее найти свою любовь, ведь такая красивая женщина, по их мнению, да еще и в таких романтичных местах смотрится слишком одиноко без мужчины.

Популярная певица Анна Семенович снова пустилась на просторах сети в размышления о счастье. Свои мысли она опубликовала в личном микроблоге, чем попыталась подтолкнуть подписчиков стремиться к состоянию наибольшей внутренней удовлетворенности.