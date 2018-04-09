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Крис Пайн отбил Аннабелль Уоллис у ее бойфренда
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Крис Пайн отбил Аннабелль Уоллис у ее бойфренда 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Западные СМИ сообщают, что Крис Пайн закрутил роман с актрисой Аннабелль Уоллис («Мумия», «Меч короля Артура», сериал «Тюдоры»). Пара пока не афиширует свои отношения, однако их нередко видят вместе, а недавно Крис и Аннабелль провели вместе каникулы на Гавайях. В Instagram Уоллис действительно можно найти фотографии на Гавайях, на которых, правда, нет Пайна, а пару вместе видели очевидцы в аэропорту Лондона. К чему такая скрытность, неизвестно, но, по слухам, Крис увел Аннабелль у ее предыдущего бойфренда — и теперь не хочет прослыть разлучником (как другой знаменитый Крис). До Пайна Уоллис состояла в отношениях с Крисом Мартином, но было это еще в 2015, а теперь бывший муж Гвинет Пэлтроу счастлив с Дакотой Джонсон. Личная жизнь Пайна и вовсе полна секретов. Ему постоянно приписывают романы с разными актрисами, которые он не торопится комментировать.
Крис Пайн и Аннабелль Уоллис в лондонском аэропорту:
Публикация от fieryswallow (@fieryswallow)
7 Апр 2018 в 6:47 PDT  Публикация от fieryswallow (@fieryswallow)
7 Апр 2018 в 6:47 PDT  попкорнnews
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