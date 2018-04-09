Веские причины не откладывать занятия сексом

Увы, не каждая женщина имеет активную и счастливую сексуальную жизнь. Это может быть из-за отсутствия подходящего партнёра, из-за болезней, религиозных убеждений или по любой другой причине, по которой угасает желание заниматься сексом. Однако наш организм устроен так, что орган, который мы не используем, начинает угасать. И влагалище — не исключение. Отсутствие секса сказывается и на нём.

Помимо получения очевидного удовольствия, причин, по которым стоит регулярно заниматься сексом, великое множество: улучшение иммунитета, нормализация артериального давления, снижение уровня стресса и риска сердечных заболеваний, включая серьёзные приступы. Секс — это своего рода спортивное упражнение, после которого вы чувствуете себя так же хорошо, словно вы посетили фитнес-зал. А испытывая оргазм, вы получаете мощный заряд гормона счастья окситоцина, благодаря которому по всему телу разливается блаженство, а на лице появляется улыбка.

Болезненные ощущения Мы не будем сейчас упоминать первый секс, который далеко не всегда бывает прекрасным, но если это ваш первый раз после долгого перерыва, то неприятные ощущения и дискомфорт обеспечены. Самый частый побочный эффект от длительного воздержания — болезненный половой акт. Сродни тому, как если вы идёте на пробежку после долгого отсутствия тренировок, ваши мышцы начинают болеть. Здесь принцип такой же. Воздержание может произойти и из-за чисто психологических проблем: неприятный разрыв отношений, нежелание начинать новые отношения, боязнь снова испытать разочарование. Лекарство в этом случае — сердечное общение, симпатия, прелюдия и смазка. Начинайте сексуальные отношения постепенно, чтобы убедиться, что нет никакой боли, что вам хорошо. Изоляция К счастью, большинство вагинальной боли заканчивается быстро и от ее можно предотвратить благодаря терпению, прелюдии и, как мы уже говорили, смазке. Но в некоторых случаях влагалищные мышцы настолько сжаты, что проникновение даже тампона или пальца невозможно. Это состояние называется вагинизмом, и есть множество причин, по которым оно бывает, но причина всегда одна — жестокость и грубость со стороны партнёра, а иногда и изнасилование. Если это происходит с вами, немедленно обратитесь к врачу. Поставив точный диагноз, вам, вероятно, назначат ряд упражнений, с помощью которых вы постепенно улучшите состояние ваших половых органов.

Ключ к здоровью Если вы перестанете испытывать оргазм в течение продолжительного периода времени, то ваш организм привыкнет к этому и перестанет просить повторять это вновь. Хотя отсутствие вожделения может казаться счастливым периодом, но на самом деле, вы отказываетесь от тех преимуществ, которые дает секс. Получить все блага секса без участия партнера можно с помощью соло-секса. «Ваше тело будет благодарить вас за все полученные эндорфины, вне зависимости от того, как вы их получили. Дополнительный бонус: регулярный соло-секс помогает стать отличным любовником», — говорит Анна Модерска, секс-консультант и педагог, которая сотрудничает с немецким производителем игрушек для взрослых Fun Factory. Атрофия влагалища Кажется, что секс становится менее важным, как только вы вышли из детородного периода, но это не так. Количество эстрогена, которое женщина производит, резко падает во время менопаузы, а влагалище и вульва имеют больше рецепторов эстрогена, чем любая другая часть тела. «Использовать или потерять» — то, что волнует женщин во время периода постменопаузы, так как не активная половая жизнь может стимулировать развитие вагинальной атрофии. Стенки влагалища пересыхают и становятся тонкими, более склонными к повреждению. Поэтому врачи рекомендуют женщинам заниматься сексом. Если нет возможности, то попробуйте увлечься играми соло. Внести «изюминку» помогут вам секс-игрушки.