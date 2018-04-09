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Дженнифер Энистон впала в депрессию, узнав о новом романе Брэда Питта
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Дженнифер Энистон впала в депрессию, узнав о новом романе Брэда Питта 

Свободная пресса 4 часа назад
Голливудская актриса Дженнифер Энистон находится на грани нервного срыва из-за новой пассии Брэда Питта. Инсайдеры из окружения голливудской звезды сообщили, что женщина находится в крайне подавленном состоянии из-за поведения своего бывшего возлюбленного Брэда Питта.
Энистон надеялась возобновить отношения с Питтом, после его скандального расставания с Анжелиной Джоли. Все это время в прессе появлялись сообщения о том, что Энистон и Питт начали тесно общаться, все указывало на их воссоединение. Однако актер, похоже, решил отказаться от отношений со знаменитостями. По последним сведениям, он начал встречаться с 42— летней Нэри Оксман — профессором исследовательского центра в Кембридже.
Такой поворот событий стал для Энистон настоящим ударом, теперь она считает, что Питт в очередной раз ее предал, сообщает Vladtime.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что разведенного Брэда Питта заподозрили в связи с Деми Мур. В американских СМИ появилась информация о том, что звезды Голливуда уже не скрывают своих чувств. Пара начала вместе появляться на светских мероприятиях. Пристальное внимание к себе звезды вызвали еще минувшим летом, когда начали совместно посещать занятия по йоге. Актриса, ведущая здоровый образ жизни, помогла мужчине отказаться от алкоголя.
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