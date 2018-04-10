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Закрутивший роман с Питтом ученый уделал Энистон
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Закрутивший роман с Питтом ученый уделал Энистон 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Актриса Дженнифер Энистон впала в депрессию после того, как стало известно о романе актера Брэда Питта с профессором архитектуры Массачусетского технологического университета Нэри Оксман. Энистон очень надеялась возобновить отношения с бывшим супругом.
Инсайдеры из окружения звезды сообщили, что она пребывает в крайне подавленном состоянии. Девушка находится на грани нервного срыва сообщает портал Popculture.
Голливудский актер Брэд Питт уже полгода как официально свободен. Желающие захомутать красавца-холостяка выстроились в очередь. Дженифер Энистон тоже решила побороться за внимание Питта. Экс-возлюбленные стали проводить очень много времени вместе, поклонники думали, что воссоединение не за горами.
Как выяснилось голливудскую диву обскакала сексапильная женщина-ученый. Брэд начал встречаться с Нэри Оксман еще полгода назад, когда его бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли был в самом разгаре. Артист влюбился в красотку-брюнетку после того, как посетил ее лекции, он был поражен тем, с каким упоением она говорит о мировых шедеврах. Страсть к архитектуре сплотила звезду и научного деятеля.
На данном этапе между Питтом и Оксман платонические отношения. Но по информации от близких друзей артиста он не прочь перевести их в более романтическую плоскость, сообщает People.
О новой подруге голливудского красавца известно немногое. Нэри родилась в Израиле и постоянно живет в США. Профессор ведет различные архитектурные проекты, выставки, читает лекции, публикуется в журналах. Несколько лет назад Оксман включили в список «25 самых красивых бостонцев». Была замужем за аргентинцем, но брак не сложился. Сейчас красотка в разводе.
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