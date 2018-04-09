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Супруги из Алтайского края отметили благодатную свадьбу — 70 лет брака
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Супруги из Алтайского края отметили благодатную свадьбу — 70 лет брака 

АиФ — Алтай 3 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Николай Иосифович и Александра Егоровна Ясько из Ключевского района Алтайского края отметили 70-летие супружеской жизни.
«Благодатная свадьба — явление очень редкое, это действительно дар — подарок судьбы. Такой юбилей лишний раз доказывает, что существует настоящая любовь и привязанность, что люди способны дарить друг другу самые светлые чувства всю свою жизнь», — отмечают сотрудники Кулундинского межрайонного отдела ЗАГС.
Николай и Александра выросли в многодетных крестьянских семьях, в браке у них родились два сына — Сергей И Алексей. А теперь у супругов Ясько уже семь правнуков.
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