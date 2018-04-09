Супруги из Алтайского края отметили благодатную свадьбу — 70 лет брака

Николай Иосифович и Александра Егоровна Ясько из Ключевского района Алтайского края отметили 70-летие супружеской жизни.

«Благодатная свадьба — явление очень редкое, это действительно дар — подарок судьбы. Такой юбилей лишний раз доказывает, что существует настоящая любовь и привязанность, что люди способны дарить друг другу самые светлые чувства всю свою жизнь», — отмечают сотрудники Кулундинского межрайонного отдела ЗАГС.

Николай и Александра выросли в многодетных крестьянских семьях, в браке у них родились два сына — Сергей И Алексей. А теперь у супругов Ясько уже семь правнуков.