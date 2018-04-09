Алекс Родригес рассказал о своем знакомстве с Джей Ло, и это звучит невероятно

Поклонники Дженнифер Лопес не перестают наблюдать, как развиваются ее отношения с Алексом Родригесом . Бывший «плейбой», известный своими многочисленными романами с голливудскими красотками, остепенился рядом с актрисой и стал настоящим семьянином. О том, как произошла его судьбоносная встреча с Джей Ло Алекс рассказал в эфире шоу Эллен ДеДженерес

Я считаю, что это был самый удачный день в моей жизни, — комментирует Родригес.

По словам спортсмена, встреча с Лопес произошла на парковке, когда он изо всех сил пытался отыскать свой автомобиль.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес

Кто-то похлопал меня по плечу. Я обернулся и не узнал эту девушку. Дженнифер была одета в тот день как ее героиня Харли из сериала «Оттенки синего» — в джинсах и сапогах. Мне потребовалось секунд 5, чтобы понять, что это Джей Ло. Я был так смущен и сильно нервничал.

Родригес добавил, что в тот день актриса сама дала ему свой номер телефона. Вот только Эллен не поверила спортсмену и ответила ему: « Джей говорила, что ты подсел к ней за столик и завязал разговор. Один из вас точно лжет».

Напомним, что актриса и спортсмен начали встречаться весной прошлого года. На протяжении некоторого времени они не афишировали отношения, однако когда журналисты узнали о романе, перестали скрываться. Теперь влюбленные охотно делятся совместными снимками с поклонниками в своих Instagram.