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Алекс Родригес рассказал о своем знакомстве с Джей Ло, и это звучит невероятно
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Алекс Родригес рассказал о своем знакомстве с Джей Ло, и это звучит невероятно 

Журнал ОК! 2 часа назад
Поклонники Дженнифер Лопес не перестают наблюдать, как развиваются ее отношения с Алексом Родригесом. Бывший «плейбой», известный своими многочисленными романами с голливудскими красотками, остепенился рядом с актрисой и стал настоящим семьянином. О том, как произошла его судьбоносная встреча с Джей Ло Алекс рассказал в эфире шоу Эллен ДеДженерес.
Я считаю, что это был самый удачный день в моей жизни, — комментирует Родригес.
По словам спортсмена, встреча с Лопес произошла на парковке, когда он изо всех сил пытался отыскать свой автомобиль.
Алекс Родригес и Дженнифер Лопес
Кто-то похлопал меня по плечу. Я обернулся и не узнал эту девушку. Дженнифер была одета в тот день как ее героиня Харли из сериала «Оттенки синего» — в джинсах и сапогах. Мне потребовалось секунд 5, чтобы понять, что это Джей Ло. Я был так смущен и сильно нервничал.
Родригес добавил, что в тот день актриса сама дала ему свой номер телефона. Вот только Эллен не поверила спортсмену и ответила ему: « Джей говорила, что ты подсел к ней за столик и завязал разговор. Один из вас точно лжет».
Напомним, что актриса и спортсмен начали встречаться весной прошлого года. На протяжении некоторого времени они не афишировали отношения, однако когда журналисты узнали о романе, перестали скрываться. Теперь влюбленные охотно делятся совместными снимками с поклонниками в своих Instagram.
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