Райский отдых: Меган Фокс и Брайан Остин Грин отправились в романтические каникулы на Гавайи 

Несмотря не бесконечные слухи о разладе в семье Меган Фокс и Брайана Остина Грина, а также на информацию о том, что развод актриса отложила не из-за рождения сына и возобновившихся чувств, а чтобы не выплачивать мужу алименты, эта пара все еще вместе. На днях папарацци засняли Меган и Брайана на пляже на Гавайях, где супруги демонстрировали нежные чувства по отношению друг к другу. Пара отправилась на свой любимый курорт Каилуа-Кона, где проводит большинство отпусков. На пляже Меган и Брайан постоянно держались за руки, целовались и вели себя как влюбленные. Уже несколько лет Фокс уделяет максимум внимание своей семье — мужу и троим сыновьям. Поклонники Меган с нетерпением ждут ее возвращения в большое кино, но, судя по этим фото, она наслаждается отношениями с супругом и не собирается менять их на очередной блокбастер.
попкорнnews