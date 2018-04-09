Тимати и Анастасия Решетова играют в отношения?

Последние месяцы по сети активно ходят слухи о расставании Тимати Анастасии Решетовой . О возможном разрыве их отношений говорили и в-ом, когда они исчезли друг у друга из подписок в.

В этот раз паре удалось опровергнуть сплетни: сначала Анасастасия выложила фото из квартиры своего бойфренда, а затем звезды вместе появились на благотворительном балу имени М. С. Рудяка. Однако, по словам некоторых журналистов, Тимати и Решетова прервали общение и сменили улыбки на холодные взгляды, как только все официальные фотографии были отсняты.

Появились они вместе и на afterparty концерта Егора Крида , но Тимати задержался на вечеринке совсем не надолго, а Решетова была замечена в компании другого мужчины.

Те, кто поддерживают версию о разрыве отношений Анастасии и Тимати, ссылаются в том числе на то, что музыкант все чаще появляется на публике с Аленой Шишковой.

В любом случае, говорить об окончательном разрыве отношений еще рано. Не исключено, что пара просто переживает непростой период в отношениях, а вовсе не разыгрывает драму перед журналистами.