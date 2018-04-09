Ещё
Тимати и Анастасия Решетова играют в отношения?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тимати и Анастасия Решетова играют в отношения? 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Последние месяцы по сети активно ходят слухи о расставании Тимати и Анастасии Решетовой. О возможном разрыве их отношений говорили и в-ом, когда они исчезли друг у друга из подписок в.
В этот раз паре удалось опровергнуть сплетни: сначала Анасастасия выложила фото из квартиры своего бойфренда, а затем звезды вместе появились на благотворительном балу имени М. С. Рудяка. Однако, по словам некоторых журналистов, Тимати и Решетова прервали общение и сменили улыбки на холодные взгляды, как только все официальные фотографии были отсняты.
Появились они вместе и на afterparty концерта Егора Крида, но Тимати задержался на вечеринке совсем не надолго, а Решетова была замечена в компании другого мужчины.
Те, кто поддерживают версию о разрыве отношений Анастасии и Тимати, ссылаются в том числе на то, что музыкант все чаще появляется на публике с Аленой Шишковой.
В любом случае, говорить об окончательном разрыве отношений еще рано. Не исключено, что пара просто переживает непростой период в отношениях, а вовсе не разыгрывает драму перед журналистами.
Popcake.tv: последние новости
Больше не вместе: Ченнинг Татум разводится с Дженни Дьюэн Бруклин Бекхэм изменяет Хлое Морец Джастин Бибер переложил ответственность на Селену Гомес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки6
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам2
Пресняков опубликовал загадочный снимок9
Что делать с несъеденными яйцами и куличом24
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты50
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
00:45
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
Звёзды
01:00
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки
Звёзды
00:58
Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой
Звёзды
01:04
Внешний вид Барановской поразил поклонников
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение