Гвинет Пэлтроу отметила день рождения сына в «сладком домике»

Кажется, выходные у Гвинет Пэлтроу были самыми «сладкими». Актриса отметила 12-летие сына в детском центре, который напоминает пряничный домик. Ванна из мармешллоу, дождь из конфет и море леденцов — настоящий рай для сладкоежки. Небольшой фотоотчет Гвинет опубликовала в своем Инстаграм.

Сын Гвинет Пэлтроу

С днем ​​рождения, сынок. Ты самый милый и самый очаровательный молодой человек, которого я когда-либо встречала.

Сын Гвинет Пэлтроу

После Гвинет опубликовала и собственное фото. В кадре она запечатлена сидящей на фигурке из карамели. А вот своего жениха Брэда Фэлчака актриса, по всей видимости, на праздник к сыну не пригласила.

Гвинет Пэлтроу