Гвинет Пэлтроу отметила день рождения сына в «сладком домике» 

Кажется, выходные у Гвинет Пэлтроу были самыми «сладкими». Актриса отметила 12-летие сына в детском центре, который напоминает пряничный домик. Ванна из мармешллоу, дождь из конфет и море леденцов — настоящий рай для сладкоежки. Небольшой фотоотчет Гвинет опубликовала в своем Инстаграм.
Сын Гвинет Пэлтроу
С днем рождения, сынок. Ты самый милый и самый очаровательный молодой человек, которого я когда-либо встречала.
Сын Гвинет Пэлтроу
После Гвинет опубликовала и собственное фото. В кадре она запечатлена сидящей на фигурке из карамели. А вот своего жениха Брэда Фэлчака актриса, по всей видимости, на праздник к сыну не пригласила.
Гвинет Пэлтроу
Напомним, Гвинет была замужем за фронтменом Coldplay Крисом Мартином, с которым прожила в браке более десяти лет. У экс-супругов двое совместных детей — 13-летняя Эппл и 12-летний Мозес. Сейчас актриса встречается с продюсером Брэдом Фэлчаком, за которого собирается замуж. Влюбленные встретились в 2014 году на съемках сериала «Хор» — актриса исполняла в нем роль, а продюсер занимался его продвижением.