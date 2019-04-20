Чем интернет-знакомства похожи на восточные браки

В западной культуре сегодня принято жениться по любви. Давно в прошлое ушли времена, когда браки были договорные, то есть родители решали, какого супруга/супругу подобрать своему чаду. Выбор традиционно делался исходя из многих критериев: благосостояние потенциальной родни, репутация, возможности для социального лифта и т. п. Условия заключения союза обычно обсуждали родители, особенно если речь шла о девушке.

Если взять восточные страны, то там часто до сих пор договорная система заключения браков, иными словами, мужа и жену своим детям подбирают родители. Например, в ОАЭ первую жену для сына принято выбирать его матери. Разумеется, на роль жены она выбирает женщину, которая наиболее четко соответствует традиционным канонам правильной супруги. И если с последующими женами мужчина потом может развестись, то расставания с первой женой крайне редки.

Тем не менее профессор Рочерстерского института технологий Амитраджит Батабьял пришел к выводу, что современная мода на знакомства по интернету имеет много общего с браками по договоренности. В своей теории он опирается на статистику, согласно которой в США с 2005 по 2012 год треть пар поженилась в результате знакомства по интернету. Лидеры среди платформ, предоставляющих услуги знакомств, — eHarmony, OkCupid, The Right Stuff.

Но чтобы на них зарегистрироваться, необходимо заполнить многочисленные анкеты, пройти тесты на тип личности, иными словами — описать критерии, по которым вы ищете партнера, и критерии, по которым хотите, чтобы партнер отобрал именно вас. Далее платформы отбирают претендентов, исходя из наиболее подходящих характеристик. Ни о какой сумасшедшей любви с первого взгляда тут речи идти не может. Отличается такой подход от традиционных договорных браков только тем, что критерии задают не родители, а сам человек в поиске.