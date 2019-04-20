Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чем интернет-знакомства похожи на восточные браки 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В западной культуре сегодня принято жениться по любви. Давно в прошлое ушли времена, когда браки были договорные, то есть родители решали, какого супруга/супругу подобрать своему чаду. Выбор традиционно делался исходя из многих критериев: благосостояние потенциальной родни, репутация, возможности для социального лифта и т. п. Условия заключения союза обычно обсуждали родители, особенно если речь шла о девушке.
Если взять восточные страны, то там часто до сих пор договорная система заключения браков, иными словами, мужа и жену своим детям подбирают родители. Например, в ОАЭ первую жену для сына принято выбирать его матери. Разумеется, на роль жены она выбирает женщину, которая наиболее четко соответствует традиционным канонам правильной супруги. И если с последующими женами мужчина потом может развестись, то расставания с первой женой крайне редки.
Тем не менее профессор Рочерстерского института технологий Амитраджит Батабьял пришел к выводу, что современная мода на знакомства по интернету имеет много общего с браками по договоренности. В своей теории он опирается на статистику, согласно которой в США с 2005 по 2012 год треть пар поженилась в результате знакомства по интернету. Лидеры среди платформ, предоставляющих услуги знакомств, — eHarmony, OkCupid, The Right Stuff.
Но чтобы на них зарегистрироваться, необходимо заполнить многочисленные анкеты, пройти тесты на тип личности, иными словами — описать критерии, по которым вы ищете партнера, и критерии, по которым хотите, чтобы партнер отобрал именно вас. Далее платформы отбирают претендентов, исходя из наиболее подходящих характеристик. Ни о какой сумасшедшей любви с первого взгляда тут речи идти не может. Отличается такой подход от традиционных договорных браков только тем, что критерии задают не родители, а сам человек в поиске.
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как понять, что мужчина вам врет
Какая одежда говорит, что у вас нет вкуса
Какие цвета помогут повысить самооценку
Почему стройные и высокие живут дольше22
Найден легкий способ определить мужскую измену
Видео
Нацепившая на дочь поводок женщина попала на видео
Дети
Кудрявцева ответила на критику Пугачевой
Звёзды
Почему на самом деле расстались Королева и Николаев
Звёзды
6 знаменитостей, которые никогда не были замужем
Звёзды
Продукты, от которых желтеют зубы
Еда
Как мясо в колбасе заменяют рыбой
Еда
Как без труда похудеть к лету
Здоровье
Названы продукты, которые подделывают чаще других
Еда
Российские звезды, родившие после 40
Звёзды
Знаменитости, которых поколачивали мужья
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение