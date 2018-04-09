Джастин Тимберлейк посвятил жене трогательный пост в Instagram

Джастин Тимберлейк и Джессика Билл вместе уже целых одиннадцать лет, но с каждым годом их отношения становятся только крепче. Пара не обсуждает с журналистами свою личную жизнь и не часто балует поклонников совместными фотографиями, поэтому каждый такой снимок становится настоящей сенсацией. Сегодня, например, в Instagram певца появилось трогательное фото, на котором его супруга нежно обнимает его сзади. «Она всегда может спрятаться за моей спиной», — подписал снимок Тимберлейк.

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«Как и любая хорошая жена», «Больше похоже, что это она тебя поддерживает», «Вот почему твои руки такие красивые! Ты же обнимаешь Джастина каждый день», «Даже у Джессики есть трицепсы», — пошутили подписчики, разглядывая снимок. Все сошлись во мнении, что пара выглядит очень гармонично.

В настоящий момент Тимберлейк гастролирует по миру со своим новым альбомом Man of the Woods. Джессика и их сын Сайлас, которому скоро исполнится три года, путешествуют вместе с ним: певец даже на время не смог расстаться с любимой семьей. «Джастин и Джессика просто обожают проводить время вместе. При этом им не обязательно чем-то заниматься, они могут просто валяться на диване. Они не просто муж и жена, но и лучшие друзья. Именно поэтому у них такие крепкие отношения», — рассказал в одном из интервью друг супругов.

Напомним, что Джессика Билл и Джастин Тимберлейк начали встречаться в феврале 2007 году. В 2011 году они ненадолго расстались, но потом помирились. В 2012 году пара сыграла свадьбу в Италии, а три года спустя у них родился сын. «Это самая удивительная, невероятная и замечательная вещь, которая когда-либо случалась со мной», — сказал тогда Джастин и добавил, что всегда мечтал о большой семье.