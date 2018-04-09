«А где ваша красивая мама?»: Алексей Чадов показал сыну Крым

Не секрет, что 36-летний Алексей Чадов очень любит своего 3-летнего сына Федора и активно участвует в его воспитании. На этот раз актер решил показать малышу красоту полуострова Крым.

Для исследования Крыма Алексей выбрал самое чудесное время года — весну. Пока нет жары, актер с сыном путешествуют по полуострову и заглядывают во все красивые бухты Черного моря. Фотографии своего прекрасного отдыха Чадов опубликовал на своей страничке в Инстаграме. Фолловеры актера умилились трогательными снимками отца с сыном, однако некоторые заметили, что на кадре не хватает мамы мальчика:

«Какой внимательный взгляд у Федора! Папа что-то интересное рассказывает и показывает» «Новое поколение Чадовых, обожаю вас!» «Красивый папа и красивый сыночек. Только где ваша красивая мама?» «Как приятно смотреть на любящего папа и чудесного сыночка» «Прекрасной Агнюши не хватает рядом с вами».

Асель Сагатова и Алексею Чадову приписывали множество громких романов с известными артистками. В сети ловеласа попадали Оксана Акиньшина Мика Ньютон . В 2006 году Алексей Чадов познакомился с литовской актрисой Агнией Дитковските во время съемок фильма «Жара». Вскоре пара рассталась из-за нового романа актера. Однако через несколько лет судьба вновь свела бывших влюбленных на съемочной площадке. Актеры поженились в 2012 году, а спустя два года у звездной пары родился сын Федор. К сожалению, в 2015 года Алексей и Агния расстались. Но официальный развод состоялся лишь летом прошлого года.

Несмотря на то что Алексей Чадов и Агния Дитковските расстались достаточно давно, их поклонники продолжают надеяться на счастливое воссоединение бывших супругов.