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Как выглядят бойфренды самых известных «ангелов» Victoria’s Secret
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Как выглядят бойфренды самых известных «ангелов» Victoria’s Secret 

SNCmedia.ru 37 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
Хуан Давид Борреро (бойфренд Жасмин Тукс)
Жасмин выбрала мужчину под стать себе: высокого, красивого, но не из модельного бизнеса. Возлюбленный Тукс работает старшим управляющим отделом сотрудничества в Snapchat. Они начали встречаться в 2016 году и с тех пор неразлучны.
Метин Хара (бойфренд Адрианы Лимы)
Поклонники Адрианы Лимы до сих пор не понимают, что она нашла в турецком писателе Метине Хара. Фанаты считают, что этот заурядной внешности молодой человек вовсе не пара одной из самых эффектных моделей за всю историю существования бренда Victoria's Secret. Но любовь есть любовь.
Они познакомились в начале июня прошлого года в Турции, куда Лима прилетала для участия в показе. Роман развивался стремительно, многие даже были уверены, что Метин вот-вот сделает предложение возлюбленной. Но этого пока не произошло. Кстати, в последнее время Адриана перестала публиковать в соцсетях снимки в полный рост, из чего журналисты мгновенно сделали вывод о беременности модели. Может, действительно, свадьба не за горами?
Херманн Николи (жених Кэндис Свейнпол)
Херманн и Кэндис познакомились в начале своей карьеры на кастинге в Париже. Малышке Кэндис тогда было всего 17, а ее возлюбленному 20 лет. Они полюбили друг друга практически с первого взгляда. В 2015 году Николи сделал предложение девушке, а через год у них родился сын Анака. Сейчас Кэндис находится в ожидании второго ребенка. Малыш появится на свет совсем скоро.
Кевин Трапп (бойфренд Изабель Гулар)
О паре Кевин Трапп — Изабель Гулар часто говорят, что они красивы как боги. И это действительно так. Кевин — немецкий футболист, вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Германии. Поддерживать себя в идеальной спортивной форме обязывает футбольная карьера, собственно, в этом они с Изабель похожи. Влюбленные познакомились в 2016 году, и с тех пор Гулар не пропустила ни одного матча с участием бойфренда.
Оливер Римпли (жених Сары Сампайо)
Оливер и Сара встречаются с 2015 года и намерены пожениться. Фанаты модели уверены, что Римпли — идеальный вариант для такой девушки, как она. Он красив, успешен, и безумно влюблен. Оливер является основателем и генеральным директором компании Ocean Group, которая занимается созданием нового бизнеса и запуском стартапов. Самым успешным его стартапом многие как раз считают отношения с Сампайо.
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10 вопросов, на которые вам нужно ответить, прежде чем сказать «да» 9 вещей, которые нужно знать про отношения на расстоянии (прежде, чем их начать) 5 крутых лайфхаков, которые стоит сделать перед сексом
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