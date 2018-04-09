Это конец: супруга Ченнинга Татума сняла обручальное кольцо

На прошлой неделе Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн объявили о разводе. Для поклонников одной из самых красивых пар Голливуда это стало настоящим шоком: супруги прожили вместе целых девять лет, и всем казалось, что их браку ничто не угрожает. О расставании Ченнинг и Дженна объявили лично. «Мы очень сильно полюбили друг друга много лет назад. Именно тогда и началось наше совместное волшебное путешествие. Ничего не изменилось в нашем отношении друг к другу. Но любовь — это прекрасное приключение, которое приготовило для каждого из нас свои пути. Между нами не произошло каких-то ссор или непристойных инцидентов. У нас нет секретов. Просто два лучших друга поняли, что пришло время помочь друг другу жить самой радостной и счастливой жизнью, насколько это возможно. Мы по-прежнему семья и будем всегда оставаться любящими и преданными родителями для нашей Эверли», — написали они в социальных сетях.

Несмотря на официальное заявление, поклонники пары надеялись, что супруги смогут преодолеть кризис в отношениях и передумают разводиться. Но Дженна считает, что пути назад нет, поэтому сняла с пальца обручальное кольцо. Папарацци сфотографировали пока еще супругу Татума, прогуливающуюся по Лос-Анджелесу вместе с подругой. Для выхода в свет 37-летняя актриса выбрала легкий джинсовый сарафан и босоножки на высоком каблуке. Образ довершали модные в этом сезоне очки-авиаторы и золотой кулон на шее. Фотографам удалось снять руки женщины крупным планом: ни помолвочного кольца с крупным бриллиантом, ни обручального на ней надето не было. Во время прогулки Джен с подругой остановились у маленького сувенирного магазинчика, где актриса купила зонтик от солнца и большую шляпу.

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После объявления о расставании поклонники пары принялись гадать, что же послужило этому причиной. Некоторые предположили, что Ченнинг злоупотреблял спиртным, а также флиртовал с другими женщинами. Представитель пары с негодованием заявил в интервью DailyMail.com, что эти подозрения не имеют под собой никаких оснований, а пара рассталась именно по тем причинам, которые указала в совместном заявлении. При этом издание The Mirror откопало в своем архиве статью 2014 года, в которой сам Ченнинг признавался, что слишком много пьет. А журнал Star опубликовал заявление инсайдера, утверждавшего, что на съемках фильма «Охота на лис» Татум флиртовал с женщиной из съемочной группы.

Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн познакомились в 2006 году на съемках фильма «Шаг вперед». Через три года они поженились. В 2013 году на свет появилась их дочь Эверли. За эти годы в СМИ не раз появлялись слухи о разводе, но никогда раньше дело не доходило до совместных заявлений.