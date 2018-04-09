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Возлюбленная Джуда Лоу не беременна: представитель актера опроверг слухи
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Возлюбленная Джуда Лоу не беременна: представитель актера опроверг слухи 

Журнал ОК! 1 час назад
Рано поклонники Джуда Лоу порадовались тому, что в его семье произойдет пополнение. Как оказалось, возлюбленная актера Филиппа Коэн не беременна. Об этом сообщил портал Gossip Cop со ссылкой на представителя Джуда.
Все это сфабриковано. Джуд не находится в ожидании шестого ребенка. И хотя он очень счастлив с Филиппой, он не планирует жениться на ней летом, как писали в СМИ.
Джуд Лоу и Филиппа Коэн
Напомним, Джуд Лоу и Филиппа Коэн встречаются около трех лет.. Селебрити не скрывают свои отношения — в конце марта стало известно, что актер готовится сделать предложение своей возлюбленной. У актера есть трое детей от актрисы Сэйди Фрост, 8-летняя дочь от новозеландской модели Саманты Берк и трехлетняя дочь, которую ему родила певица Кэтрин Хардинг.
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