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Как по группе крови вычислить хорошего любовника
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Как по группе крови вычислить хорошего любовника 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Люди ищут надежных спутников жизни, а менеджеры по подбору персонала — исполнительных сотрудников, требуя у кандидатов справку от врача с указанием группы крови. В Японии существует необычная методика для поиска нужного человека через характеристики организма.
В Восточной Азии набирает популярность необычный способ знакомств — мужчины и женщины обязательно интересуются группой крови друг друга, чтобы определить подходящего партнера.
К примеру, одна женщина жаловалась, что разочаровалась в друге со второй группой крови, оказавшемся слишком упрямым, и теперь она хотела бы вступить в отношения с человеком с третьей группой крови, который, по ее словам, должен быть мягким и спокойным.
Японцы ориентируются на группу крови и при наборе на работу.
Аппараты экспресс-анализа сейчас устанавливают повсеместно — на вокзалах, в универмагах, ресторанах. Считается, что, комбинируя людей с определенными группами крови, можно собрать идеальный тандем или коллектив. Подобный метод носит название "кецу-еки-гата" и практикуется с 1930-х годов, передает "Комсомольская правда".
Сообщается, что один из японских премьеров — Таро Асо — обнародовал свою группу крови и на выборах потерпел полный провал. Избирателям, вероятно, не понравились характерные черты, присущие "второгруппникам", — раздражительность и упрямство.
Cпециалист по биологическому предназначению маркеров крови и психосоматическим заболеваниям Юрий Левченко убежден, что у каждого внутреннего органа человеческого тела имеется своя биохимическая память. Именно поэтому, оказавшись в новом организме, клетки органа передают ему "запомнившуюся" информацию о прежнем хозяине.
Более того, у людей одной группы крови одинаковые болезни, полагает профессор. По его словам, к оспе более восприимчивы люди, имеющие вторую и третью группу крови. Язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, туберкулезом и шизофренией болеют больше всего людей с первой группой.
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