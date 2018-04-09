Как по группе крови вычислить хорошего любовника

Люди ищут надежных спутников жизни, а менеджеры по подбору персонала — исполнительных сотрудников, требуя у кандидатов справку от врача с указанием группы крови. В Японии существует необычная методика для поиска нужного человека через характеристики организма.

В Восточной Азии набирает популярность необычный способ знакомств — мужчины и женщины обязательно интересуются группой крови друг друга, чтобы определить подходящего партнера.

К примеру, одна женщина жаловалась, что разочаровалась в друге со второй группой крови, оказавшемся слишком упрямым, и теперь она хотела бы вступить в отношения с человеком с третьей группой крови, который, по ее словам, должен быть мягким и спокойным.

Японцы ориентируются на группу крови и при наборе на работу.

Аппараты экспресс-анализа сейчас устанавливают повсеместно — на вокзалах, в универмагах, ресторанах. Считается, что, комбинируя людей с определенными группами крови, можно собрать идеальный тандем или коллектив. Подобный метод носит название "кецу-еки-гата" и практикуется с 1930-х годов, передает "Комсомольская правда"

Сообщается, что один из японских премьеров — Таро Асо — обнародовал свою группу крови и на выборах потерпел полный провал. Избирателям, вероятно, не понравились характерные черты, присущие "второгруппникам", — раздражительность и упрямство.

Cпециалист по биологическому предназначению маркеров крови и психосоматическим заболеваниям Юрий Левченко убежден, что у каждого внутреннего органа человеческого тела имеется своя биохимическая память. Именно поэтому, оказавшись в новом организме, клетки органа передают ему "запомнившуюся" информацию о прежнем хозяине.

Более того, у людей одной группы крови одинаковые болезни, полагает профессор. По его словам, к оспе более восприимчивы люди, имеющие вторую и третью группу крови. Язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, туберкулезом и шизофренией болеют больше всего людей с первой группой.