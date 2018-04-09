Маленький джентльмен: Боярская и Матвеев показали подросшего сына в день его 6-летия

7 апреля сыну Елизаветы и Максима исполнилось шесть лет. По этому поводу звездная пара устроила мальчику тематический день рождения в стилистике «Звездных войн». Пара известна своей нелюбовью к публичному проявлению чувств, а также супруги совершенно не публикуют фото сына в соцсетях. Актеры аргументируют это тем, что когда Андрей подрастет, он сам решит: хочет ли он вести соцсети или нет. Но на 6-летие наследника в разделе Stories пары появилось короткое видео с участием Андрея.

Судя по ролику, маленький Андрей уже растет настоящим джентльмен: облаченный в костюм именинник резвится, а затем пьет воду.

На кого, на твой взгляд, больше похож мальчик: папу или маму?

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Фото:Instagram