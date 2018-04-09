Почти 1,5 тысячи пар поженятся в Москве на Красную горку

В этом году в Москве на Красную горку планируют пожениться около 1,5 тысяч пар. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

"Праздник Красной горки, который отмечается в первое воскресенье после Пасхи, исторически пользуется популярностью среди российских молодоженов. По православному обычаю, с этого дня вновь можно было заключать семейные союзы после продолжительного перерыва, состоящего из Масленицы, Великого поста, Пасхи и Светлой седмицы", — рассказали в управлении, передает "Интерфакс"

Традиция проводить церемонии бракосочетания на Красную горку с участием руководства города появилась в Москве в 2006 году. За прошедшие 12 лет регистрация брака по такому сценарию была проведена для 59 молодых московских пар.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в столице поженились свыше 90 тысяч пар. Это более чем на четыре тысячи больше, чем в 2016-м. отмечалось, что несмотря на расхожее мнение, что официальные браки уже утратили силу, москвичи стали жениться и выходить замуж чаще.

В 2015 году в столице сыграли 99 тысяч браков, а в 2014 году — 100 тысяч. Женятся в основном москвичи в возрасте от 25 до 34 лет. В 2017-м в Москве создали 13,6 тысячи интернациональных семей. Браки с иностранцами составили 15 процентов от общего числа, причем чаще всего одним из супругов становились граждане Израиля, Германии, Франции, Белоруссии, Молдовы и Грузии.

Среди дворцов бракосочетания наибольшей популярностью пользуется №4 на Бутырской улице, затем №1 в Малом Харитоньевском переулке. Замыкает тройку лидеров Дворец бракосочетания №3 на улице Юных Ленинцев.