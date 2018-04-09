Нумеролог рассказала, какими Боярская и Матвеев станут

Лиза Боярская резко сменила стиль. Поклонники решили, что звезда вот-вот станет мамой во второй раз.

Лизу и Максима часто спрашивают, когда же они подарят 7-летнему сыну Андрею братика… И кажется, пару вот-вот можно будет поздравить. На днях Лиза поделилась с подписчиками фотографиями с моря, на которых отчетливо виден округлившийся животик.

Кроме того, стройняшка Лиза чуть ли не впервые выбрала свободный фасон платья, так что поклонники лишь утвердились в своем предположении.

Мы узнали у нумеролога, какими Лиза и Максим станут родителями, а также что ждет эту пару в будущем.

«У Лизы и Максима — разное восприятие и языки любви. Они ценят друг друга, но Максим уже сейчас хотел бы больше ласки и внимания, чем ему может дать Елизавета, — делится нумеролог Ольга Перцева. — Кроме того, в паре очевиден лидер. И это не Максим Матвеев. Елизавета — лидер от природы… Но Максим, как ни странно, с ней не конкурирует. Он ее безумно любит и готов на все, чтобы быть рядом. Он зависит от ее энергии».

Кроме того, эксперт полагает, что в паре могут возникнуть трения на материальной почве.

«Елизавета использует все в свою пользу. Причем эта меркантильность в ней имеет благородную форму: она легко и с удовольствием делится всем тогда, когда понимает, что имеются накопления. Максим же живет одним днем, и есть риск, что он может потратить весь гонорар, рассчитывая на очередной удачный случай».

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Напомним, Лиза Боярская и Максим Матвеев поженились в 2010 году, а спустя два года у пары родился сын Андрей. 7 апреля мальчику исполнилось шесть лет.

Несмотря на жизнь на два города, паре удалось сохранить крепкие отношения… И уже какой год их называют самой красивой актерской семьей.

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