Ещё
Нумеролог рассказала, какими Боярская и Матвеев станут
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нумеролог рассказала, какими Боярская и Матвеев станут 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Лиза Боярская резко сменила стиль. Поклонники решили, что звезда вот-вот станет мамой во второй раз.
Лизу и Максима часто спрашивают, когда же они подарят 7-летнему сыну Андрею братика… И кажется, пару вот-вот можно будет поздравить. На днях Лиза поделилась с подписчиками фотографиями с моря, на которых отчетливо виден округлившийся животик.
Кроме того, стройняшка Лиза чуть ли не впервые выбрала свободный фасон платья, так что поклонники лишь утвердились в своем предположении.
Мы узнали у нумеролога, какими Лиза и Максим станут родителями, а также что ждет эту пару в будущем.
«У Лизы и Максима — разное восприятие и языки любви. Они ценят друг друга, но Максим уже сейчас хотел бы больше ласки и внимания, чем ему может дать Елизавета, — делится нумеролог Ольга Перцева. — Кроме того, в паре очевиден лидер. И это не Максим Матвеев. Елизавета — лидер от природы… Но Максим, как ни странно, с ней не конкурирует. Он ее безумно любит и готов на все, чтобы быть рядом. Он зависит от ее энергии».
Кроме того, эксперт полагает, что в паре могут возникнуть трения на материальной почве.
«Елизавета использует все в свою пользу. Причем эта меркантильность в ней имеет благородную форму: она легко и с удовольствием делится всем тогда, когда понимает, что имеются накопления. Максим же живет одним днем, и есть риск, что он может потратить весь гонорар, рассчитывая на очередной удачный случай».
25 лет спустя: как изменилась блондинка Иден из «Санта-Барбары»
Напомним, Лиза Боярская и Максим Матвеев поженились в 2010 году, а спустя два года у пары родился сын Андрей. 7 апреля мальчику исполнилось шесть лет.
Несмотря на жизнь на два города, паре удалось сохранить крепкие отношения… И уже какой год их называют самой красивой актерской семьей.
Эмоциональное обслуживание: как перестать жить в ущерб себе
Интерьер 2018 года: самые модные тенденции
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Герой «Холостяка» Егор Крид отказался сразу от двух девушек Орландо Блум показал, как выглядит без рубашки Ченнинг Татум разводится с женой после 12 лет отношений
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гребенкина обозвала «мамочек» дурами3
«Минус 46»: Степаненко раскрыла секрет похудения9
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки25
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам10
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты54
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
00:45
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
Звёзды
01:00
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки
Звёзды
00:58
Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой
Звёзды
01:04
Внешний вид Барановской поразил поклонников
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение