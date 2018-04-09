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Парень, от которого ушла сожительница, уничтожил ее документы
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Парень, от которого ушла сожительница, уничтожил ее документы 

Волга Ньюс 2 часа назад
28-летняя жительница с. Подбельск сообщила в полицию, что парень испортил ее имущество: разбил телевизор, порезал норковую шубу и диван, а также уничтожил ее документы: свидетельство о рождении, о заключении и расторжении брака и аттестат. Общий ущерб женщина оценила в 30 тыс. рублей.
Как выяснилось, два месяца назад потерпевшая развелась с мужем и начала жить с молодым человеком. А через некоторое время она вернулась к бывшему мужу и сообщила сожителю о расставании. Это разозлило парня. Пьяный он пришел к возлюбленной поговорить и повредил имущество и документы.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.
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