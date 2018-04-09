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Кайли Миноуг ждет нового бойфренда и пластику
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Кайли Миноуг ждет нового бойфренда и пластику 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Австралийская певица Кайли Миноуг на пороге своего 50-летия заявила, что не бросила попыток найти мужчину своей жизни. Кроме того, она также не исключает и проведения пластических операций. В следующем месяце одной из самых ярких звёзд мировой поп-музыки австралийской певице Кайли Миноуг исполнится 50 лет. Несмотря на недавнее болезненное расставание с актером Джошуа Сассом, помолвка с которым неожиданно оборвалась, Кайли не опустила руки. Она верит в то, что сможет снова встретить желанного мужчину, с которым ей будет хорошо. Она подчеркивает, что после того, как Джошуа сделал ей предложение после шестимесячного романа, и они обручились, то Кайли испытала один из самых прекрасных моментов в своей жизни. Однако полгода спустя пара рассталась. Миноуг не может сказать, что именно пошло не так, однако звезда подчеркнула, что они не планировали свадьбы. Кроме того, Кайли Миноуг вообще не считает себя подходящей для нормального брака.
«Я не отказываюсь от отношений, хотя, вероятно, меня снова одурачат, — рассказала певица в интервью. — Конечно, я могу с точно таким же успехом оставаться дома и завести целую кучу котов. Это не попытка поиздеваться над любителями домашних животных, но мой самый большой страх — это одиночество, Хотя иногда мне нравится быть одной, просто хочется тишины. В какие-то дни меня тянет на свидание, в другие мне кажется, что бойфренд мне не нужен».
Австралийская певица также призналась, что прибегнет к помощи пластической хирургии, когда для этого наступит подходящее время. Впереди юбилей, и Кайли честно рассказала, что ее возраст сказывается, так как она уже ощущает боль в коленях. Одним из идолов Кайли является американская актриса Джейн Фонда, которая утверждала, что ее ослепительная внешность на 80% состоит из генетики, на 10% из умелого макияжа и ухода над собой, и еще на 10% — из искусства пластических хирургов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
ФОТО КАЙЛИ МИНОУГ
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