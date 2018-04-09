Свадьба на высоте 122 метра: от фото захватывает дух

Считается — и совершенно справедливо, — что подготовка к свадьбе и сама церемония отнимают множество моральных и эмоциональных сил, да и вообще это занятие не для слабонервных. А вот посмотрите, как радикально подошла к вопросу стрессоустойчивости отважная пара из Калифорнии: они произнесли заветное «да» друг другу на высоте 122 метра над землей. Гостям, собственно, ничего не оставалось, кроме как последовать за экстремально настроенными молодоженами.

Райан Дженкс и Кимберли Велгин связали свои жизни в безумно красивой церемонии в пустыне штата Юта — именно в этом месте они впервые почувствовали друг к другу искреннюю симпатию и нежность, затем поняли, что по-настоящему влюблены, и здесь же прозвучало предложение о вступлении в брак.

Совершенно логично, что и свадьбу они решили отмечать именно здесь, среди молчаливых и величественных гор и камней. Друзья и родственники молодоженов и организаторы церемонии наверняка запомнят это событие надолго, а мы можем восхититься великолепными кадрами свадебной церемонии, которая точно прошла на высоте — причем во всех смыслах, включая буквальный.