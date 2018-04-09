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Почти 9 тыс. браков зарегистрировали в Подмосковье в I квартале 2018 года
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Почти 9 тыс. браков зарегистрировали в Подмосковье в I квартале 2018 года 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Порядка 9 тысяч браков зарегистрировали в Подмосковье в первом квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
«В первом квартале 2018 году в Московской области зарегистрировано почти 9 тысяч браков», — сказала Забралова.
Она напомнила, что в 2017 году в Московской области было зарегистрировано более 58,5 тысяч браков.
«На этой неделе мы ожидаем большое количество церемоний бракосочетания. Традиционно на Красную горку, которая в этом году выпадает на 15 апреля, приходится огромное количество свадеб. По народным приметам считается, что свадьба, сыгранная именно в этот день, станет залогом долгой счастливой семейной жизни. Подмосковные органы ЗАГС готовы к наплыву посетителей», — сообщил представитель Главного управления ЗАГС Московской области.
Всего в регионе насчитывается 106 органов записи актов гражданского состояния.
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