Почти 9 тысяч браков заключено за I квартал 2018 года в Подмосковье 

В I квартале 2018 году в Московской области зарегистрировано почти 9 тысяч браков. Об этом рассказала первый зампред правительства региона Ольга Забралова. В 2017 году в Московской области зарегистрировано более 58,5 тысяч браков.
В главном управлении ЗАГС Московской области на этой неделе ожидают большое количество церемоний бракосочетания.
Традиционно на Красную горку, которая в этом году выпадает на 15 апреля, приходится огромное количество свадеб. По народным приметам считается, что свадьба, сыгранная именно в этот день, станет залогом долгой счастливой семейной жизни. Подмосковные органы ЗАГС готовы к наплыву посетителей
— добавили в главном управлении ЗАГС МО.
Всего в Московской области насчитывается 106 органов записи актов гражданского состояния. В декабре прошлого года отмечался
100-летний
юбилей службы регистрации актов гражданского состояния Российской Федерации.