Ещё
Исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова развелась с мужем после 20 лет брака
Далее:
Читайте также:
Ещё

Исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова развелась с мужем после 20 лет брака 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Недавно певица Наталия Власова приняла непростое решение о расставании с мужем Олегом и уже оформила развод. Об этом сообщает портал WomanHit.ru. При этом никакого скандала не было — Наталия разрешила экс-мужу видеть их 11-летнюю дочь Пелагею в любое время.
Причина развода пока не сообщается, и в соцсетях Наталия тоже хранит загадочное молчание. Но звезда удалила все снимки с мужем.
Напомним, не так давно СМИ писали о конфликте между бывшими подругами Наталией Власовой и Еленой Ваенгой — первая из них откровенно рассказала о предательстве второй.
Фото: Instagram
Passion.ru: последние новости
Подсчитаем? Сколько нужно времени для хорошего секса Ченнинг Татум и Дженна Деван-Татум разводятся после 9 лет брака Хайди Клум с молодым бойфрендом раскрепостились на отдыхе
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С кем живут звёздные лесбиянки Голливуда28
10 признаков вашей гениальности8
Как по группе крови вычислить хорошего любовника39
Отец показал голое фото Бузовой48
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты54
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
04:36
Маргарита Грачева показала, как лечится и живет
Звёзды
03:11
С кем живут звёздные лесбиянки Голливуда
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
00:45
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
Звёзды
01:00
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки
Звёзды
00:58
Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение