Исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова развелась с мужем после 20 лет брака

Недавно певица Наталия Власова приняла непростое решение о расставании с мужем Олегом и уже оформила развод. Об этом сообщает портал WomanHit.ru. При этом никакого скандала не было — Наталия разрешила экс-мужу видеть их 11-летнюю дочь Пелагею в любое время.

Причина развода пока не сообщается, и в соцсетях Наталия тоже хранит загадочное молчание. Но звезда удалила все снимки с мужем.

Напомним, не так давно СМИ писали о конфликте между бывшими подругами Наталией Власовой и Еленой Ваенгой — первая из них откровенно рассказала о предательстве второй.

Фото: Instagram