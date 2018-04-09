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Исполнительница хита «Я у твоих ног» развелась с мужем спустя 20 лет брака
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Исполнительница хита «Я у твоих ног» развелась с мужем спустя 20 лет брака 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Наталья Власова рассталась с законным мужем еще полгода назад, однако известно об этом стало только сейчас. Певица рассказала, что все произошло по обоюдному согласию, обеспечение дочери Олег целиком и полностью взял на себя. «Она любила музыку, а он любил ее», — туманно пояснила Dni.Ru певица причины расставания с мужем.
Сейчас Наталья заканчивает ремонт в московской квартире, куда в скором времени переберется вместе с дочкой и мамой. Налаживается и личная жизнь артистки. Власова то и дело хвастается на странице в Instagram шикарными букетами цветов, дорогими подарками и кадрами в подвенечном платье. «Когда дарят не только цветы. Спасибо моему тайному волшебнику за такую красоту», — подписала она одну из фотографий.
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Напомним, что Наталья Власова прославилась благодаря хиту «Я у твоих ног». Именно эту композицию отправил на прослушивание в Москву аранжировщик песни Алексей Яковель наряду с другими своими работами. Буквально на следующий день Наталии позвонили и предложили контракт, а через неделю она уже была в столице.
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