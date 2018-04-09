Идеальный старт: вещи, которые следует сделать перед сексом

Качественный секс зависит не только от того, что делается в процессе, но и от того, что происходит до интима. Эксперты дали несколько рекомендаций относительно того, что следует сделать перед близостью, чтобы это в итоге оказалось чем-то невероятным. Лишнее Конечно, спальня чаще всего не походит на комнату для секс-марафонов, но все же приятно, когда все происходит с комфортом. Неубранная постель, разбросанные вещи, неприятный аромат или нуждающееся в стрике постельное белье — все это может убить интимный настрой или отвлекать от получения удовольствия. Душ Спонтанный секс — хорошо, но такое случается не так уж часто, особенно у тех, кто имеет постоянные отношения. Интимная гигиена и гигиена в целом являются важной частью быта, поэтому, по возможности, перед сексом лучше принять душ. Это заставляет ощущать себя увереннее и избавляет от чувства неловкости. Форс-мажоры Иногда хороший секс могут нарушить непредвиденные обстоятельства, например, звонок или озадаченный взгляд кота. Лучше проверить, закрыли ли вы дверь, отключить телефоны, выключить плиту/утюг, чтобы ничто не испортило момента близости. Мысли Перед сексом важно освободить свою голову от мыслей о работе, счетах, быте или прочих вещах, посвящая их только процессу и партнеру. Нужно научиться «отключать голову» и отдаваться происходящему полностью, чтобы испытать удовольствие. К тому же, витание в облаках может задеть вторую половину. Возбуждение Нельзя при возможности сразу браться за дело, делая это торопливо и без прелюдий. Если мужчинам проще «разогнаться», то женщин нужно непременно «разогреть», используя касания, слова или поцелуи. Если партнер такой манипуляцией пренебрегает, можно перед близостью подумать о чем-то возбуждающем или, к примеру, посмотреть порно. Правда, лучше, чтобы вторую половину все же тоже заботил этот вопрос.