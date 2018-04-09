Джерард Батлер расстался с девушкой из-за детей

В то время как Джуд Лоу , по слухам, совсем скоро станет отцом уже в шестой раз, Джерард Батлер до сих пор остается закоренелым холостяком и к перспективе обзавестись наследниками относится очень настороженно. В ноябре актеру исполнится 49 лет, но ни одной девушке до сих пор не удавалось задержаться в его жизни надолго, кроме дизайнера интерьеров Морган Браун. Джерард и Морган встречались с 2014 года и, казалось бы, все в паре было прекрасно, но в главном их взгляды все же расходились: Морган очень уж хотелось детей. Из-за этого, по словам источников, пара и разбежалась на днях окончательно: Батлер твердо уверен, что к отцовству пока не готов. А Браун, которой уже исполнилось 40 лет, не видит смысла ждать.

К слову, это уже не первый раз, когда влюбленные пытались расстаться: два года назад Джерард пытался построить отношения с телеведущей Лиззи Канди, а Морган начала встречаться с актером Ливом Шрайбером — бывшим мужем Наоми Уоттс . Но вскоре после этого Батлер и Браун сошлись снова. «Меня всегда восхищало состояние, когда кто-то может вас перебороть, притянуть к себе, возбуждать в вас все хорошее. Это ощущение полностью охватывает вас, и вы осознаете, что уже не принадлежите себе. Сложно привыкнуть к тому, что в вашей жизни появился человек, который теперь занимает большую часть ваших мыслей и даже повелевает вами. У меня много сомненинй и страхов по этому поводу, и в голову лезут мысли: я так больше не могу!» — признавался актер в интервью.

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