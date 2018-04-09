Принц Гарри с невестой отказались от подарков на свадьбу

Принц Гарри и его невеста Меган Маркл решили отказаться от свадебных подарков и просят всех желающих потратить заготовленные деньги на нужды благотворительности. Об этом сообщается в заявлении Кенсингтонского дворца, передает ТАСС.

«Принц Гарри и мисс Меган Маркл крайне благодарны за доброжелательность, проявленную по отношению к ним с момента объявления об их помолвке, и хотят, чтобы как можно больше людей испытали на себе это великодушие, — говорится в заявлении на сайте королевской семьи. — В этой связи пара просит всех, кто вдруг захочет отметить праздник, направить взнос в благотворительную организацию, а не отправлять свадебный подарок».

В заявлении также указаны семь фондов, которые Гарри и Меган выбрали для данной акции. При этом подчеркивается, что ни у кого из них «нет формальных отношений с этими организациями». «Пара выбирала фонды, занимающиеся рядом проблем, к которым они сами неравнодушны, включая спорт для улучшения социального климата, расширение прав женщин, заботу о морском побережье и об окружающей среде в целом, жизнь бездомных, ВИЧ и вооруженные силы», — поясняет Кенсингтонский дворец.

О свадьбе 33-летнего принца Гарри и 36-летней американской актрисы и модели Меган Маркл стало известно в ноябре прошлого года. Венчание состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. На эту церемонию приглашены около 600 избранных гостей, включая королевскую семью и близких друзей.