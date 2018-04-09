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50 на 50: число браков в минувшем месяце уравнялось с количеством разводов
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50 на 50: число браков в минувшем месяце уравнялось с количеством разводов 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Такие данные приводит городской отдел ЗАГС за март этого года. На серьезный шаг решились 276 пар, 138 из них решили пожениться, ровно столько же — развестись. Как поясняют специалисты, уменьшение количества бракосочетаний в марте обычно связано с Великим постом.
Устраивать праздники в это время у православных верующих запрещено, так как пост — это время покаяния и очищения. Также в это время нельзя венчаться. Поэтому многие молодые люди откладывают вступление в брак до более подходящего времени. По традиции таким временем является «Красная горка» — последнее воскресенье Пасхальной недели. После масленичной недели, Великого Поста и Пасхальной недели, это был первый день, когда церковь возобновляла благословение на брак и венчала молодых. Вологодские пары также решились узаконить свои отношения именно в это время. Большинство свадеб запланировано на середину апреля, сообщили корреспонденту «Вологда.РФ» в городском отделе ЗАГС.
Многие пары для регистрации брака выбирают красивые даты. Такой в этом году будет 18 августа. Напомним, специально в этот день в Вологде на один день откроют новый зал для заключения союзов. Расписаться в символичную дату вологжане смогут в большом зале Администрации города.
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