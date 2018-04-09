Экс-супругу Ефремова поздравляют с беременностью

Никита Ефремов и Яна Гладких познакомились в театре «Современник», где вместе работали. Спустя какое-то время влюбленные решили пожениться, однако счастливая семейная жизнь была недолгой. После двух лет брака Никита и Яна поняли, что не готовы быть вместе. Как удалось выяснить журналистам, 27-летняя актриса после расставания с представителем звездной фамилии не только обрела новую любовь, но и готовится стать мамой.

«Бывшая Никиты Яна Гладких — красавица, умница, актриса великолепна. Но не вышло у них. Кстати, сейчас она снова замужем. Не помню за кем, кто-то из творческой среды. И если честно, Яночка уже ждет ребенка. Мы все рады за нее. Она же недавно пошла учиться на режиссера. Курс Владимира Хотиненко оканчивает и сейчас снимает картину», — рассказала сестра Михаила Ефремова , Анастасия.

Никита Ефремов и Яна Гладких были счастливы вместе несколько лет/Фото: Instagram