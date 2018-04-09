Ирина Цывина раскрыла главную тайну покойного мужа

Teleprogramma.pro уже рассказывала, что с недавних пор Ирина Цывина встречается с молодым актером и звездой фильма «Легенда 17» — Денисом Сердюковым . Актриса даже готова воспитывать с избранником детей. В эфире программы «Прямой эфир» она сделала следующее заявление: «Да, мы ждем ребенка. Я очень счастлива», — поделилась Цывина. Правда, не все одобряют ее выбор. Подруги и коллеги Ирины считают, что актрисе нужно одуматься и прийти в себя, однако Цывина не хочет никого слушать. Своему новому мужчине она доверяет настолько, что переписала на него все имущество.

«Я вижу, что Денис — порядочный человек. Мне сказали, что я сошла с ума… Я оформила на Дениса генеральную доверенность. Он может представлять мои интересы в суде и имеет право на все мое имущество. Я абсолютно доверяю Денису, я вижу все его поступки и знаю, что он меня не подведет. Мое имущество — это три квартиры в центре, одна на окраине, загородный дом и земельный участок», — поделилась Ирина, а когда ей предложили оформить отношения с избранником официально, актриса пояснила, что научена горьким опытом и не хотела бы повторять ошибок прошлого.

Ирина Цывина безмерно счастлива с молодым возлюбленным/Фото: кадр из передачи

Говоря о разбирательствах с родственниками покойного мужа Александра Благонравова , Цывина сообщила, что неоднократно пыталась примириться с пасынком, однако разрешить конфликт так и не удалось. Теперь актриса решилась обнародовать неизвестные факты о Благонравове. По словам Ирины, Александр страдал от тяжелой болезни.

«Я бы, наверное, никогда не открыла эту тайну, если бы не существовала эта женщина, которая называет себя его возлюбленной. Это Ирина Веденкина, которая якобы была любовью всей жизни покойного Александра, моего крайнего мужа… И не просто так объявился наследник, пасынок Александр, который сейчас с нами судится. Его не было с нами много лет. И вдруг он объявился и стал плотно общаться с отцом. И объявилась эта Веденкина, которая начала плотно общаться со своим однокурсником. Они знали, что Александр смертельно болен. У него был СПИД», — констатировала актриса.

Ирина Цывина уверена, что Александра Благонравова «свели в могилу»/Фото: кадр из передачи

Она уверена, что ее покойного супруга буквально «свели в могилу» из-за наследства. «Вы не представляете, как он изменился. Он дико похудел, превратился в высохшее создание», — заключила Цывина.