Алекс Родригес рассказал свою версию знакомства с Дженнифер Лопес

Спортивный аналитик Алекс Родригес Дженнифер Лопес начали встречаться весной прошлого года и сперва старались не афишировать отношения. Но когда журналисты узнали об их романе, влюбленные поняли, что скрываться бессмысленно, и с тех пор неизменно радуют поклонников милыми совместными снимками и интервью. На днях Алекс впервые побывал на шоу Эллен Дедженерес , где рассказал романтическую историю их с Дженнифер знакомства (которая, признаться, из его уст звучит даже более трогательно, чем со слов самой актрисы и певицы).

«Я смело могу назвать тот день самым счастливым в моей жизни, — поделился Алекс. — У меня был запланирован ланч с двумя женщинами из моего офиса. Не буду рассказывать скучных подробностей. Короче, в какой-то момент я вышел на улицу и понял, что забыл, где припарковал свой автомобиль. Ни одного предположения! Прошло 10–15 минут, я сидел на парковке, был расстроен, и тут кто-то похлопал меня по плечу. Я обернулся и не узнал эту девушку. Это была Дженнифер, но одета она была, как ее героиня Харли из «Оттенков синего». В джинсах и массивных ботинках. Я завис на несколько секунд, и тогда она сказала: «Это я, Дженнифер». Я сказал: «О Боже, Дженнифер! Ты прекрасно выглядишь!» Я был так смущен, очень нервничал. Ну, мы все знаем, насколько потрясно выглядит Дженнифер. У нас завязался разговор, я сказал, что сейчас все время провожу в Лос-Анджелесе, работаю, спросил, чем она занимается. Вечером я пришел домой и сразу позвонил ей».

Эллен заметила, что версия Джей Ло явно отличается от версии Алекса, и даже заставила его позвонить Дженнифер по FaceTime, чтобы подтвердить его слова. Но в итоге выяснилось, что проблемы с памятью все-таки у ведущей: просто Лопес не вдавалась в романтичные подробности, когда рассказывала о знакомстве с Алексом. К слову, по словам инсайдеров, Родригес уже определился с моментом, когда сделает любимой предложение: сейчас у влюбленных слишком плотный график, в котором нет места свадебным хлопотам, но как только у обоих станет посвободнее со временем, Алекс намерен жениться на Джей во что бы то ни стало. Так что ждем фотографий с обручальным кольцом и объявления о помолвке!

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