Ещё
Мама Гогена Солнцева протестует против его свадьбы с пожилой избранницей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мама Гогена Солнцева протестует против его свадьбы с пожилой избранницей 

Teleprogramma.pro 39 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ранее Teleprogramma.pro уже рассказывала, что экс-участник «Дома-2» Гоген Солнцев женится на своей избраннице. Возлюбленной 37-летнего мужчины стала 63-летняя Екатерина Терешкович. Жених и невеста познакомились четыре года назад в кинотеатре, а через некоторое время их общение переросло в нечто большее. Как только стало известно о свадьбе пары, на Солнцева обрушилась масса критики, многие пользователи соцсетей обвиняли его в неискренности и корысти. Гоген и его избранница появились в студии ток-шоу «На самом деле», чтобы разом ответить всем недоброжелателям.
В ходе проверки на полиграфе выяснилось, что экс-участника «Дома-2» не смущает солидная разница в возрасте с будущей женой, знает он и о внушительных счетах в банке своей избранницы. Правда, Екатерина не привлекает Гогена как женщина, несмотря на интимную близость между ними. «Мне нравится, как она готовит, у нее порядок — все носки чистые, лежат стопочками, и это — мое счастье», — оправдался Солнцев.
Мама Гогена Солнцева объявила его в неискренности/Фото: кадр из передачи
В студии программы Дмитрия Шепелева также появилась мама экс-участника скандальной телестройки. Людмила Васильевна попыталась уговорить невесту сына от бракосочетания. По словам женщины, сын намерен жениться на пожилой женщине лишь из-за ее денег. «Высосет деньги, он очень любит деньги и пиар. Может, когда-то любил, а сейчас — не способен», — заявила родительница Гогена.
Екатерина Терешкович старше своего избранника на 30 лет/Фото: кадр из передачи
В финале эфира эксперты программы вывели Терешкович на чистую воду, объявив, что финансовые возможности Екатерины сильно преувеличены, а личный помощник и водитель — всего лишь часть «игры» в благополучную жизнь. Впрочем, Солнцев готов верить только своей возлюбленной и не желает слышать иной правды.
Teleprogramma.pro: последние новости
Ирина Цывина раскрыла главную тайну покойного мужа Исполнительница хита «Я у твоих ног» развелась с мужем спустя 20 лет брака Гвинет Пэлтроу отметила день рождения сына в детском центре, похожем сказочный пряничный домик
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком6
«Минус 46»: Степаненко раскрыла секрет похудения11
Наргиз защищает избившего ее мужа3
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки35
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам12
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
00:45
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
Звёзды
01:00
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки
Звёзды
00:58
Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой
Звёзды
01:04
Внешний вид Барановской поразил поклонников
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение