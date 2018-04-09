Мама Гогена Солнцева протестует против его свадьбы с пожилой избранницей

Ранее Teleprogramma.pro уже рассказывала, что экс-участник «Дома-2» Гоген Солнцев женится на своей избраннице. Возлюбленной 37-летнего мужчины стала 63-летняя Екатерина Терешкович. Жених и невеста познакомились четыре года назад в кинотеатре, а через некоторое время их общение переросло в нечто большее. Как только стало известно о свадьбе пары, на Солнцева обрушилась масса критики, многие пользователи соцсетей обвиняли его в неискренности и корысти. Гоген и его избранница появились в студии ток-шоу «На самом деле», чтобы разом ответить всем недоброжелателям.

В ходе проверки на полиграфе выяснилось, что экс-участника «Дома-2» не смущает солидная разница в возрасте с будущей женой, знает он и о внушительных счетах в банке своей избранницы. Правда, Екатерина не привлекает Гогена как женщина, несмотря на интимную близость между ними. «Мне нравится, как она готовит, у нее порядок — все носки чистые, лежат стопочками, и это — мое счастье», — оправдался Солнцев.

Мама Гогена Солнцева объявила его в неискренности/Фото: кадр из передачи

В студии программы Дмитрия Шепелева также появилась мама экс-участника скандальной телестройки. Людмила Васильевна попыталась уговорить невесту сына от бракосочетания. По словам женщины, сын намерен жениться на пожилой женщине лишь из-за ее денег. «Высосет деньги, он очень любит деньги и пиар. Может, когда-то любил, а сейчас — не способен», — заявила родительница Гогена.

Екатерина Терешкович старше своего избранника на 30 лет/Фото: кадр из передачи

В финале эфира эксперты программы вывели Терешкович на чистую воду, объявив, что финансовые возможности Екатерины сильно преувеличены, а личный помощник и водитель — всего лишь часть «игры» в благополучную жизнь. Впрочем, Солнцев готов верить только своей возлюбленной и не желает слышать иной правды.