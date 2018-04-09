«Мой кумир и я»: Виктория Дайнеко показала селфи с Джастином Тимберлейком

Известная певица Виктория Дайнеко опубликовала в личном микроблоге селфи со знаменитым исполнителем Джастином Тимберлейком . При этом девушка призналась своим поклонникам, что именно этот музыкант является ее кумиром, а снимок — один из любимых, который она готова выкладывать в Инстаграм хоть каждую неделю.

Ни для кого не секрет, что все у всех звезд отечественной эстрады есть определенное количество поклонников. Именно для них создаются песни, снимаются клипы и даются концерты. Некоторые из фанатов знаменитостей даже стараются быть похожими на них. Но и сами представители шоу-бизнеса иногда находят кумиров для себя. Например, певица и актриса Виктория Дайнеко, которая решила продемонстрировать подписчикам в сети артиста, являющегося предметом восхищения для нее. «А у вас есть любимое фото, которое вы можете выкладывать хоть каждую неделю? Моя вот эта! Мой кумир и я»

Почитатели таланта Виктории, увидев знаменитость с мировым именем на фото вместе с ней, высказали различные мнения. Одни позавидовали девушке из-за того, что она даже просто смогла сфотографироваться с Тимберлейком, другие принялись сватать музыкантов между собой, а третьи вообще выразили сомнения по поводу «подлинности» артиста. «Кому душу продать, чтобы с ним встретиться?» «Какой он классный! Очень нравится его творчество. Вы, кстати, даже чем-то подходите друг другу. Хорошо смотритесь!» «Отлично смотритесь» «Такое фото-это ж просто мечта моя!» «Он смущен больше, чем вы! Видимо, Вика, его кумир-вы!» «По-моему, Джастин ненастоящий…» «То самое чувство, когда кумир в 1000 раз краше тебя!» Кстати, некоторая часть Интернет-пользователей предложила Дайнеко записать дуэт с Тимберлейком. По их мнению, песня должна получиться отличной, а учитывая популярность Джастина, еще и станет мировым хитом.