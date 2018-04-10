8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе

Оральный секс — дело приятное, но не самое простое, ведь у каждого мужчины свои особенности и предпочтения. Вот что они рассказывают о лучших минетах в жизни.

«Однажды мы лежали в постели, она спустилась вниз — и началось. Это был мой первый оргазм от орального секса! Она целовала головку по‑французски, касалась уздечки, и все это — языком и губами», — Денис, 34 года.

«Она начала с медленного облизывания по всей длине, затем сосредоточилась на головке. А потом взяла его в рот целиком и языком касалась основания. И чувствовала, что я близок к оргазму, поэтому держала меня на грани и не давала получить оргазм. А когда стало сложно сдерживаться, участила движения. Оргазм был таким сильным, что меня как будто пронзило током! Оргазмов в итоге было несколько, я утонул в удовольствии, забыл, кто я и где я», — Максим, 23 года.

«Мы долго занимались обычным сексом, а потом я предложил ей закончить дело оральным. Ей понравилась идея, и все стало еще приятнее. Одной рукой она трогала меня в разных местах, а другой вместе с языком занималась пенисом и мошонкой. Она не наращивала скорость и не меняла движений, просто медленно ласкала меня и слегка постанывала. А совсем скоро я получил оргазм и долго не мог восстановить дыхание, так было приятно», — Андрей, 30 лет.

«Сначала она действовала медленно, периодически смотрела мне в глаза и неспешно облизывала пенис. А потом, когда почувствовала приближение моего оргазма, ускорилась и стала нажимать чуть сильнее. Самое главное, что ей это тоже нравилось», — Женя, 29 лет.

«Мы были в квартире ее родителей, и все были дома. Но мы закрыли дверь, положили подушку мне на колени, чтобы скрыть эрекцию, если вдруг войдет младшая сестра (она не стучалась), и она решила сделать мне минет. Прилив адреналина вкупе с ее умениями подарил мне лучший в жизни оргазм от орального секса!» — Дмитрий, 28 лет.

«Это длилось долго, едва ли не час, и почти все это время она удерживала меня от оргазма. Подводила к обрыву — и отдалялась. Она знала, что мне нравятся легкие ласки сзади. А потом она взяла вибратор и начала водить им по коже. После оргазма я долго не мог двигаться, чтобы не разрушить приятные ощущения», — Антон, 30 лет.

«Мы сидели в машине. Она была весьма искусна в оральных ласках, и было так приятно, что хотелось продлить этот миг на целые часы», — Вадим, 23 года.

«Она начала целовать меня сверху вниз по всему телу, гладила руками и касалась языком. Потом перешла к главному, не забывая трогать меня сзади, потому что нам обоим это нравилось. Ее язык порхал вокруг моего члена, и это было невероятно! Никогда больше со мной такого не было», — Кирилл, 27 лет.