Правила неприличия: 5 случаев, когда секс на первом свидании уместен

Сколько бы мы ни дискутировали на тему первого секса, сколько бы ни голосовали за или против, каждый в итоге останется при своем мнении. Однако цифры говорят сами за себя: около 80% женщин не имеют ничего против секса на первом свидании. Сказать партнеру, с которым вас свел Tinder или малоизвестная выставка, «да» или «нет» — решаешь только ты, однако не спеши ставить крест на продолжении вечера.

Вот несколько ситуаций, когда секс на первом свидании может быть уместным, по мнению экспертов Центра семейного и сексуального образования Secrets:

Наверняка все знают эти байки про третье свидание, после которого по кодексу добропорядочного гражданина точно можно прыгать в постель. Но в условиях современной жизни, где практически каждый человек дорожит свободным временем, трудно представить, что рассчитывать на секс можно исключительно после трех заветных свиданий. Люди стали гораздо более open minded в отношении секса и сексуальности, так что интимная связь на первом свидании больше не воспринимается как признак «легкого поведения». И если желания заводить серьезные отношения совсем нет, а сексуальность требует удовлетворения, то почему бы не отправиться на свидание ради его продолжения?

До того, самого первого, свидания вы могли быть друзьями, коллегами по работе, хорошими знакомыми, друзьями друзей. Факт того, что вы уже друг друга знаете, видитесь не впервые и приблизительно понимаете, чего можно ждать от каждого из вас, на первом официальном свидании играет на руку. Так, вы точно можете знать, что ваш друг не окажется каким-нибудь извращенцем, а сын подруги вашей мамы не станет причинять вам боль. Вы не будете чувствовать лишнюю неловкость перед незнакомым человеком, и, если вам обоим захочется продолжить вечер в более интимной обстановке, вы всегда можете рассчитывать если не на хороший секс, то на время, проведенное в компании (или постели) хорошего человека.

Отношения на расстоянии — это всегда тяжело, но секс в них обычно более страстный, ведь вследствие редких или непродолжительных встреч партнеры не успевают привыкнуть друг к другу или друг с другом заскучать. Секс в таких отношениях всегда отдает новизной. Да и кто откажется от секса на первом свидании, если до него вас разделяли километры и часы, а теперь протяни руку — и партнер рядом. В таких ситуациях времени терять не приходится. Некоторые парочки вообще не вылезают из постели, если только перекусить и восстановить силы. Как говорится, счастливые часов не наблюдают.

Секс на первом свидании — один из самых горячих сценариев для ролевой игры, если в долгие отношения хочется добавить перчинки. Условия лучше оговорить заранее — вы можете выбрать место, прийти туда с разницей в несколько минут, как бы случайно заметить друг друга среди толпы людей. Для пикантности можно даже представиться другими именами или на один вечер сменить имидж. К примеру, надеть парик или поиграть с манерой речи и тембром голоса. В конце концов, игра непременно заведет вас в постель, где вы, уже проникнувшись образами незнакомцев, откроете секс совершенно с иной стороны.

Что ни говори, а обыкновенное желание заняться сексом с обворожительным партнером порой может оказаться сильнее всех преград. Уметь предаваться страсти, несомненно, прекрасное качество человека. Но, для того чтобы такие порывы не привели к печальным последствиям, советуем соблюдать три простых правила: необходимо всегда предохраняться, даже если уверенность в половом здоровье партнера близится к 100%, помнить, что право отказаться есть всегда, даже если вы уже в постели и без одежды, и трезво оценивать свое состояние, ведь если вы перебрали с шампанским, верное решение может от вас ускользнуть.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK