Хайди Клум и Том Каутлиц демонстрируют свою страсть прилюдно

Об отношениях солиста поп-рок группы Тома Каутлиц и модели Хайди Клум стало известно еще в марте этого года. Тогда их впервые заметили в Лос-Анджелесе. Недавно появилась порция новых жарких фотографий пары с мексиканского пляжа.

Напомним, что Хайди недавно исполнилось года. Ко всему прочему, модель уже имеет четверых детей. Недавно она удивила своих поклонников танцем в нижнем белье, продемонстрировав безупречную фигуру.

Отметим, что о романе Клум с Каулитцем стало известно в марте, когда папарацци застали пару в Пасадене в Калифорнии, когда он сопровождал ее на съемках шоу’s.

Недавно ребята попались в объективы, отдыхая на одном из мексиканских пляжей. И это еще не все. Пара не скрывает свою страсть и в аэропорту Кабо-Сан-Лукаса и даже прямо на лежаке, размещенном на балконе отеля. Похоже, влюбленные не только часов не замечают, но и чужих взглядов тоже…