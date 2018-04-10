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Хайди Клум и Том Каутлиц демонстрируют свою страсть прилюдно
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Хайди Клум и Том Каутлиц демонстрируют свою страсть прилюдно 

Popcake.tv 31 минуту назад
Фото: Popcake.tv
Об отношениях солиста поп-рок группы Тома Каутлиц и модели Хайди Клум стало известно еще в марте этого года. Тогда их впервые заметили в Лос-Анджелесе. Недавно появилась порция новых жарких фотографий пары с мексиканского пляжа.
Напомним, что Хайди недавно исполнилось года. Ко всему прочему, модель уже имеет четверых детей. Недавно она удивила своих поклонников танцем в нижнем белье, продемонстрировав безупречную фигуру.
Отметим, что о романе Клум с Каулитцем стало известно в марте, когда папарацци застали пару в Пасадене в Калифорнии, когда он сопровождал ее на съемках шоу’s.
Недавно ребята попались в объективы, отдыхая на одном из мексиканских пляжей. И это еще не все. Пара не скрывает свою страсть и в аэропорту Кабо-Сан-Лукаса и даже прямо на лежаке, размещенном на балконе отеля. Похоже, влюбленные не только часов не замечают, но и чужих взглядов тоже…
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