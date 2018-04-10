Ещё
Чем опасен секс в воде
Далее:
Читайте также:
Ещё
Отец показал голое фото Бузовой
Отец показал голое фото Бузовой

Чем опасен секс в воде 

Мир24 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Ученые не советуют практиковать занятия сексом в воде. По их словам, контакты в данной среде чреваты проблемами со здоровьем, передают СМИ.
К примеру, интимная близость в бассейне вредна из-за наличия в нем хлорки, которая, попадая во влагалище, изменяет кислотно-щелочной баланс, открывая «вход» для различных инфекций, провоцирующих в свою очередь болезни мочеполовой системы.
Секс в ванной тоже не является полезным для человека занятием. Эксперты обращают внимание на нехватку смазки, недостаток воздуха, тесноту и высокий риск наступления нежелательной беременности из-за намокшего и сползшего с полового органа мужчина презерватива. Кроме того, гигиенические средства, которые пара использует в душе, также могут снизить показатель pH и привести к развитию инфекции.
На третьем месте — занятия любовью в море. Здесь, правда, только один минус: сильное течение может оставить влюбленных без нижнего белья.
Мир24: последние новости
СМИ: Брэд Питт влюбился в профессора Француз написал четыре тысячи SMS любимой и угодил в тюрьму Ченнинг Татум разводится с женой после девяти лет брака
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец показал голое фото Бузовой43
Ученые узнали, как научиться полноценно высыпаться10
Как по группе крови вычислить хорошего любовника28
Лобода выходит замуж?6
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты54
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
00:45
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
Звёзды
01:00
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки
Звёзды
00:58
Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой
Звёзды
01:04
Внешний вид Барановской поразил поклонников
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение