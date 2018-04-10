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Секс в воде имеет ряд негативных последствий
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Секс в воде имеет ряд негативных последствий 

Мир24 2 часа назад
Ученые не советуют практиковать занятия сексом в воде. По их словам, контакты в данной среде чреваты проблемами со здоровьем, передают СМИ.
К примеру, интимная близость в бассейне вредна из-за наличия в нем хлорки, которая, попадая во влагалище, изменяет кислотно-щелочной баланс, открывая «вход» для различных инфекций, провоцирующих в свою очередь болезни мочеполовой системы.
Секс в ванной тоже не является полезным для человека занятием. Эксперты обращают внимание на нехватку смазки, недостаток воздуха, тесноту и высокий риск наступления нежелательной беременности из-за намокшего и сползшего с полового органа мужчина презерватива. Кроме того, гигиенические средства, которые пара использует в душе, также могут снизить показатель pH и привести к развитию инфекции.
На третьем месте — занятия любовью в море. Здесь, правда, только один минус: сильное течение может оставить влюбленных без нижнего белья.
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