Секс в воде имеет ряд негативных последствий

Ученые не советуют практиковать занятия сексом в воде. По их словам, контакты в данной среде чреваты проблемами со здоровьем, передают СМИ.

К примеру, интимная близость в бассейне вредна из-за наличия в нем хлорки, которая, попадая во влагалище, изменяет кислотно-щелочной баланс, открывая «вход» для различных инфекций, провоцирующих в свою очередь болезни мочеполовой системы.

Секс в ванной тоже не является полезным для человека занятием. Эксперты обращают внимание на нехватку смазки, недостаток воздуха, тесноту и высокий риск наступления нежелательной беременности из-за намокшего и сползшего с полового органа мужчина презерватива. Кроме того, гигиенические средства, которые пара использует в душе, также могут снизить показатель pH и привести к развитию инфекции.

На третьем месте — занятия любовью в море. Здесь, правда, только один минус: сильное течение может оставить влюбленных без нижнего белья.

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