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Брэд Питт навещал Нэри Оксман еще до развода с Анджелиной Джоли: фото
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Брэд Питт навещал Нэри Оксман еще до развода с Анджелиной Джоли: фото 

Журнал ОК! 1 час назад
Голливудский актер посещал лекции профессора Массачусетского технологического института в ноябре прошлого года. Об этом свидетельствуют фотографии, на которых Питт запечатлен вместе со студентами вуза.
Брэд Питт со студенткой
Ранее в прессе говорили, что актер познакомился с профессором Массачусетского технологического института во время работы над архитектурным проектом. Нэри сразу разглядела в голливудском красавчике потенциал.
Брэд Питт со студенткой
Их общение переросло в нечто романтическое. Но они оба очень осторожны, поэтому предпочитают называть свои отношения «профессиональной дружбой». Однако Брэд заинтересован в том, чтобы как можно больше времени проводить с Нэри. Она потрясающая! ­— поговаривают инсайдеры.
Нэри Оксман
Теперь Брэд сможет, наконец, устроить свою личную жизнь. Ему удалось согласовать условия развода с Анджелиной Джоли, и в скором времени экс-влюбленные официально разведутся. Оба супруга получат равноправную опеку над их детьми.
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