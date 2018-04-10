Брэд Питт навещал Нэри Оксман еще до развода с Анджелиной Джоли: фото

Голливудский актер посещал лекции профессора Массачусетского технологического института в ноябре прошлого года. Об этом свидетельствуют фотографии, на которых Питт запечатлен вместе со студентами вуза.

Брэд Питт со студенткой

Ранее в прессе говорили, что актер познакомился с профессором Массачусетского технологического института во время работы над архитектурным проектом. Нэри сразу разглядела в голливудском красавчике потенциал.

Брэд Питт со студенткой

Их общение переросло в нечто романтическое. Но они оба очень осторожны, поэтому предпочитают называть свои отношения «профессиональной дружбой». Однако Брэд заинтересован в том, чтобы как можно больше времени проводить с Нэри. Она потрясающая! ­— поговаривают инсайдеры.

Нэри Оксман