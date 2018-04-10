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Папарации напугали Селену Гомес (видео)
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Папарации напугали Селену Гомес (видео) 

Popcake.tv 3 часа назад
Фото: Popcake.tv
Не так давно Селена Гомес пережила ещё одно расставание с Джастином Бибером. За ходом развития их отношений следили миллионы подписчиков Джелены и мировые таблоиды.
Выходя из Старбакса Селену Гомес подловили папарации с провакационными вопросами, — «Селена! Является ли Джастин младшим братом для вас?». Остановившись Селена просит дать возможность провести остаток дня наедине, потому что они «пугают» её своими преследованиями. ;
Журналистам пришлось извиниться перед певицей за своё поведение, в ответ Селена сказала, что все нормально и принесла свои извинения.
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