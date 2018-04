Эмбер Херд отдала на благотворительность отступные после развода с Джонни Деппом

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. / ТАСС /. Американская киноактриса Эмбер Херд выполнила обещание пожертвовать на благие цели значительную часть отступных, положенных ей после развода со звездой Голливуда Джонни Деппом . Это произошло через более чем года после расторжения брака, сообщил в понедельник новостной ресурс TMZ.

По его данным, Херд пожертвовала до $5 млн детской больнице Лос-Анджелеса, Американскому онкологическому обществу, компании AEG и ряду других организаций. В свое время актриса говорила, что работала добровольцем в детской больнице «города ангелов» в течение последних десяти лет.

В соответствии с соглашением, достигнутым в суде, Депп должен был выплатить Херд $7 млн, которые, по словам актрисы, она намерена пожертвовать в благотворительный фонд. При этом судья отклонил требование Деппа наложить на Херд штраф в размере $100 тыс. за то, что она якобы долго откладывала процедуру развода.

В мае позапрошлого года актриса под присягой утверждала, что Депп швырнул в нее сотовым телефоном и ударил по щеке. Херд подала на Деппа в суд, но позднее решила отозвать исковую жалобу.

Актеры вступили в брак в феврале 2015 года. Депп трижды был номинирован на «Оскар» за «Лучшую мужскую роль»: в 2004 году за фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl), в 2005 году за картину «Волшебная страна» (Finding Neverland) и в 2008 году за ленту «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (Sweeney Todd: The Demon Barber of the Fleet Street).

Популярность Эмбер Херд принесли роли в боевиках «Альфа Дог» (Alpha Dog, 2005), «Никогда не сдавайся» (Never Back Down, 2008), «Добро пожаловать в Зомбилэнд» (Zombieland, 2009), а также в киноленте «Северная страна» (North Country, 2005).