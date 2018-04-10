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Эмбер Херд отдала на благотворительность отступные после развода с Джонни Деппом
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Эмбер Херд отдала на благотворительность отступные после развода с Джонни Деппом 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. /ТАСС/. Американская киноактриса Эмбер Херд выполнила обещание пожертвовать на благие цели значительную часть отступных, положенных ей после развода со звездой Голливуда Джонни Деппом. Это произошло через более чем года после расторжения брака, сообщил в понедельник новостной ресурс TMZ.
По его данным, Херд пожертвовала до $5 млн детской больнице Лос-Анджелеса, Американскому онкологическому обществу, компании AEG и ряду других организаций. В свое время актриса говорила, что работала добровольцем в детской больнице «города ангелов» в течение последних десяти лет.
В соответствии с соглашением, достигнутым в суде, Депп должен был выплатить Херд $7 млн, которые, по словам актрисы, она намерена пожертвовать в благотворительный фонд. При этом судья отклонил требование Деппа наложить на Херд штраф в размере $100 тыс. за то, что она якобы долго откладывала процедуру развода.
В мае позапрошлого года актриса под присягой утверждала, что Депп швырнул в нее сотовым телефоном и ударил по щеке. Херд подала на Деппа в суд, но позднее решила отозвать исковую жалобу.
Актеры вступили в брак в феврале 2015 года. Депп трижды был номинирован на «Оскар» за «Лучшую мужскую роль»: в 2004 году за фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl), в 2005 году за картину «Волшебная страна» (Finding Neverland) и в 2008 году за ленту «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (Sweeney Todd: The Demon Barber of the Fleet Street).
Популярность Эмбер Херд принесли роли в боевиках «Альфа Дог» (Alpha Dog, 2005), «Никогда не сдавайся» (Never Back Down, 2008), «Добро пожаловать в Зомбилэнд» (Zombieland, 2009), а также в киноленте «Северная страна» (North Country, 2005).
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