Почему не стоит привлекать мужчину откровенным бельем

Существуют разные методы привлечения партнера у обоих полов. Но некоторые из них годятся лишь на короткий промежуток времени.

Рынок женского белья пестрит самыми разными моделями — от простых до весьма экстравагантных. И зачастую так происходит, что женщины используют это белье ради того, чтоб удержать своего мужчину рядом.

Особенно часто так случается, когда отношения уже охладели, и женщина, послушавшись разных советов, решает вернуть интерес своего партнера: покупает самое красивое белье, а еще и организовывает романтический вечер при свечах. Мужчина вполне ценит такое проявление чувств, и вечер проходит отлично (если отношения, разумеется, не на грани полного и окончательного разрыва). Но вернуть пыл в отношения это помогает на очень короткий срок. Впоследствии ничего сильно не изменяется, и отношения остаются точно такими же натянутыми.

Отчасти это благодаря сложившемуся представлению в СМИ и щедрой рекламе с обещаниями, что красивое белье чуть ли не залог успешных отношений. Что, конечно, выгодно производителям белья — да и в целом в индустрии красоты. Похожая ситуация складывается и с косметикой. Обобщая, выходит так, что женщина должна всегда оставаться красивой, чтоб удержать мужчину.

Но это ведь не так. Отношения — это труд, это усилия со стороны обоих партнеров. Поэтому для создания долговременных отношений необходимо работать, и на них оказывает влияние множество факторов. Разумеется, внешняя привлекательность партнера тоже входит в число этих факторов. Но также туда входит и, например, схожесть взглядов, и многое другое, что в совокупности и определяет отношения между партнерами.

Более того, многие мужчины признаются, что им, в общем-то, все равно какое белье на женщине, ведь все равно придется его снимать, хотя, безусловно, у всех разные вкусы. Женщины же зачастую носят красивое белье, чтобы почувствовать себя увереннее и привлекательнее в глазах партнера. Да и, по сути дела, привлекает не белье, а поведение.

В целом, любят не за внешность, а за внутренние качества и поведение. Бывает так, что пара расстается просто по тому, что не могут, например, поддерживать тот же быт в доме, где они живут, идти на какие-то уступки. Игра в одни ворота надоедает всем без исключения, и, все время идя навстречу партнеру и не получая ничего взамен, это рано или поздно начинает раздражать.

Проблемы в отношениях не решает внешняя привлекательность или красивое белье, или одежда — их решает, например, открытая и честная беседа между партнерами, по итогам которой становится понятно, что делать дальше.

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