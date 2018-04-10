Жителя Липецкой области подозревают в совращении 15-летней девушки

В Грязях 19-летнего парня подозревают в интимной связи с 15-летней девушкой, сообщила пресс-служба регионального СК.

Встречаясь, молодые люди неоднократно вступали в сексуальную связь. Об этом стало известно после того, как 15-летняя школьница рассказала об отношениях с возлюбленным отцу, который хотел отправить её на малую родину и выдать там замуж.

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде. Он признал свою вину и выразил желание жениться на школьнице. Брак избавит парня от уголовной ответственности. В противном случае ему грозило бы до четырёх лет тюрьмы.