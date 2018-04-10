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Жителя Липецкой области подозревают в совращении 15-летней девушки
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Жителя Липецкой области подозревают в совращении 15-летней девушки 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Грязях 19-летнего парня подозревают в интимной связи с 15-летней девушкой, сообщила пресс-служба регионального СК.
Встречаясь, молодые люди неоднократно вступали в сексуальную связь. Об этом стало известно после того, как 15-летняя школьница рассказала об отношениях с возлюбленным отцу, который хотел отправить её на малую родину и выдать там замуж.
Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде. Он признал свою вину и выразил желание жениться на школьнице. Брак избавит парня от уголовной ответственности. В противном случае ему грозило бы до четырёх лет тюрьмы.
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